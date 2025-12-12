Pablo Carbonell recuerda lo que pasó con Robe hace 35 años cuando se presentó a un concurso de nuevos talentos

El cantante y humorista Pablo Carbonell, conocido por ser el rostro principal del grupo Los toreros muertos, ha contado en su perfil de Instagram la anécdota que vivió junto a Robe Iniesta hace 35 años, cuando se presentó el fundador de Extremoduro a un concurso de nuevos talentos.

"Hace 35 años se celebró un concurso de nuevos grupos. A los ganadores les grabarían un disco y un concierto en Japón. Entre los miembros del jurado estaba Rafael Revert, programador de 40 Principales y promotor de grandes éxitos semanales y servidor", ha comenzado diciendo, recordando de esta forma a Robe, que falleció este miércoles a los 63 años.

Carbonell ha recordado que "el concierto iba discurriendo con más sosería que alegría" cuando salió otra nueva banda, que venía de Extremadura y se llamaba Extremoduro. "El nombre ya me hizo gracia", ha confesado.

"Vi a aquel tipo, Robe Iniesta, con camiseta de tirantes, esas greñas, sosteniendo la guitarra como un remo, apoyando los labios en el micro y susurrando sus letras con aquella verdad y pensé: '¡¡Por fin, algo interesante!!'", ha apuntado.

El cantante gaditano ha explicado que les dieron unas hojas para que apuntaran sus votos en ellas atendiendo a los "parámetros de imagen, presencia, originalidad, ejecución, etc".

"Miré de reojo la hoja de Rafael Revert y vi que estaba poniendo ceros en todas las clasificaciones a Extremoduro. Le avisé que lo estaba haciendo mal, que las letras estaban en consonancia con la imagen y que tenía que ponerles un diez, también le dije que la ejecución de la música era acorde con el sentido de las letras y que también tenía que ponerles un diez", ha relatado Carbonell, añadiendo que Revert le respondió que ahí "no se iba a premiar a nadie que no fuese a triunfar".

Tras deliberar, ha proseguido narrando, "Revert volvió a la carga con lo suyo del triunfo y las mandangas" y el propio Carbonell volvió a insistir que entonces tenían que premiar a Extremoduro.

"Al final dieron el premio a Sangre Azul y salí echando chispas, fui a pedirles disculpas a los miembros de Extremoduro. Robe me aseguró que no pasaba nada. No tenía la derrota en la cara, su norte no se iba a desdibujar por aquello", ha finalizado, concluyendo con un "gracias, Robe, descansa en paz".