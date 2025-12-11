Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Multan con 5.900 euros a Olegario, jubilado de 69 años, por embalar durante unas semanas para una empresa sevillana
Economía
Economía

Multan con 5.900 euros a Olegario, jubilado de 69 años, por embalar durante unas semanas para una empresa sevillana

Sí, la jubilación activa es posible, pero hay que cumplir ciertos requisitos para evitar sustos.

Daniel Cáceres Garriga
Trabajador escaneando una etiqueta con un lector de códigos de barras
Trabajador escaneando una etiqueta con un lector de códigos de barrasGetty Images

Hay historias que funcionan como aviso para navegantes, y la de Olegario es una de ellas. En un momento en el que cada vez más personas buscan fórmulas flexibles para seguir trabajando tras jubilarse, conviene recordar que la legislación española ofrece alternativas, pero también establece límites muy claros. Entre estas opciones está la llamada jubilación activa, que permite trabajar (como autónomo o asalariado) mientras se cobra una parte de la pensión. Sin embargo, para que esta compatibilidad sea legal, hay que cumplir una serie de requisitos estrictos.

La jubilación activa funciona así: quien accede a ella puede continuar en el mercado laboral mientras recibe inicialmente el 50 % de su pensión. Con la reforma reciente, este porcentaje aumenta con el tiempo. Tras el tercer año de actividad, la prestación puede subir al 75 %, y a partir del quinto año alcanzaría el 100 %. Para muchos sénior que quieren emprender o mantenerse activos profesionalmente, esta fórmula puede ser atractiva. Pero no basta con seguir trabajando: hay que solicitar expresamente la compatibilidad a la Seguridad Social y cumplir las condiciones marcadas.

Olegario, de 69 años, desconocía o pasó por alto este detalle, y su caso terminó ante los tribunales. Solicitó la jubilación el 14 de agosto de 2020, con efectos desde el 10 de noviembre del mismo año y una base reguladora de 1.304,67 euros. Sin embargo, continuó trabajando por cuenta propia prestando servicios a una empresa de embalajes en Sevilla hasta el 12 de diciembre de 2020. Esto supuso que siguiera generando ingresos laborales mientras cobraba la pensión íntegra, algo que el INSS consideró incompatible.

Tras detectar la irregularidad, la Seguridad Social ajustó la pensión de Olegario a 1.208,93 euros y declaró un cobro indebido de 5.932 euros correspondientes al periodo en el que trabajo y pensión coincidieron. Olegario recurrió, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la resolución anterior. En su decisión se recoge que “el actor no solicitó la compatibilidad, por lo que no podemos hablar de situación de jubilación activa”, y se subraya que “el procedimiento seguido por el INSS es correcto y por ende ha de estarse como hecho causante al momento del cese de la actividad”.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 