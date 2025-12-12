Un país clave de la OTAN se cansa de esperar y activa el Bastión Atlántico para responder a la amenaza de Rusia

El secretario de Defensa, John Healey, y el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, visitan el Bastión Atlántico en Portsmouth. El Bastión Atlántico es un programa de la Marina Real Británica para proteger el Atlántico Norte contra amenazas submarinas mediante la creación de una red de sensores y sistemas.

Reino Unido ha decidido acelerar su respuesta ante el incremento de la actividad submarina rusa en el Atlántico Norte y ha presentado oficialmente los avances de Atlantic Bastion, un programa que transformará la defensa marítima británica combinando inteligencia artificial, vehículos autónomos y la flota tradicional de la Marina Real.

El secretario de Defensa, John Healey, dio a conocer el proyecto durante una visita a la Base Naval de Portsmouth, subrayando que se trata de una prioridad estratégica ante las intenciones de Moscú de modernizar su flota para atacar cables y tuberías submarinas esenciales. “La gente no debería tener ninguna duda acerca de las nuevas amenazas que enfrentan el Reino Unido y nuestros aliados bajo el mar”, afirmó. “Esta nueva era de amenazas exige una nueva era para la defensa”.

El programa, financiado por el Ministerio de Defensa y con fuerte interés de la industria británica y europea, ya ha movilizado inversiones por 14 millones de libras en tecnologías de sensores antisubmarinos. Más de veinte empresas han presentado sus prototipos, que entrarán en fase de pruebas en las próximas semanas. La intención del Gobierno es que las primeras capacidades entren en funcionamiento en el agua el próximo año.

Atlantic Bastion combinará barcos, submarinos, aeronaves y vehículos no tripulados conectados mediante una red digital de sensores acústicos guiados por IA. Esta infraestructura permitirá detectar, rastrear y actuar contra amenazas submarinas en espacios oceánicos muy amplios, una capacidad especialmente crítica tras las últimas incursiones del buque espía ruso Yantar en aguas cercanas al Reino Unido.

El general Sir Gwyn Jenkins, respaldó el proyecto durante la Conferencia Internacional de Poder Marítimo celebrada en Londres. “Somos una Armada que prospera cuando se le permite adaptarse. Las amenazas nunca se detienen, y nosotros tampoco”, señaló. “Esto comienza con Bastión Atlántico: nuestro nuevo y audaz enfoque para asegurar el espacio de batalla submarino contra una Rusia en proceso de modernización”.

La industria británica también ha mostrado su apoyo. Empresas como Anduril UK, BAE Systems y Helsing destacan que la autonomía y la IA marcarán el futuro de la guerra naval, y aseguran estar listas para aportar tecnología desarrollada en territorio británico para reforzar la seguridad del país y de la OTAN.