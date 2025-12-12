Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los escándalos por acoso se disparan en el PSOE y desangran al partido: dimite el alcalde de Belalcázar e investigan al de Almussafes, alto cargo provincial
Política
Política

Los escándalos por acoso se disparan en el PSOE y desangran al partido: dimite el alcalde de Belalcázar e investigan al de Almussafes, alto cargo provincial

El partido está investigando los hechos, que se añaden a la lista de escándalos recientes de índole sexual. En Galicia dimite la secretaria de Igualdad socialista tras el caso de la Diputación de Lugo, del que el líder regional sabía desde octubre.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar
Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de BelalcázarEuropa Press

Suma y sigue en el escándalo de acoso sexual dentro del PSOE. El alcalde de Belalcázar (Córdoba) ha dimitido tras conocerse los mensajes de índole sexual que envió en repetidas ocasiones a una mujer, quien había mostrado su incomodidad con el contenido de los mismos. En paralelo, se ha sabido que el partido investiga a Toni González, alcalde de Almussafes, vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica, por una doble denuncia de acoso sexual y laboral.

Y prácticamente a la misma hora, este viernes por la tarde, otra renuncia, la de la secretaria socialista de Igualdad en Galicia tras el escándalo de José Tomé en la Diputación de Lugo. Sobre este asunto, el líder del PSOE en la región, José Ramón Gómez Besteiro ha comparecido para reconocer que conocía del caso desde octubre, cuando una víctima le relató los hechos, sobre los que Tomé no quiso darle explicaciones.

Francisco Luis Fernández, alcalde de Belalcázar, mandó varios whatsapps en los que aseguraba tener "muchas ganas" a una trabajadora de los servicios municipales, a la que llegó a decirle que "por favor le dejase comer su almeja". 

En relación a Toni González, este afronta una doble denuncia por acaso sexual y laboral, según informa la Cadena SER.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 