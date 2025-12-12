Los escándalos por acoso se disparan en el PSOE y desangran al partido: dimite el alcalde de Belalcázar e investigan al de Almussafes, alto cargo provincial

Suma y sigue en el escándalo de acoso sexual dentro del PSOE. El alcalde de Belalcázar (Córdoba) ha dimitido tras conocerse los mensajes de índole sexual que envió en repetidas ocasiones a una mujer, quien había mostrado su incomodidad con el contenido de los mismos. En paralelo, se ha sabido que el partido investiga a Toni González, alcalde de Almussafes, vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica, por una doble denuncia de acoso sexual y laboral.

Y prácticamente a la misma hora, este viernes por la tarde, otra renuncia, la de la secretaria socialista de Igualdad en Galicia tras el escándalo de José Tomé en la Diputación de Lugo. Sobre este asunto, el líder del PSOE en la región, José Ramón Gómez Besteiro ha comparecido para reconocer que conocía del caso desde octubre, cuando una víctima le relató los hechos, sobre los que Tomé no quiso darle explicaciones.

Francisco Luis Fernández, alcalde de Belalcázar, mandó varios whatsapps en los que aseguraba tener "muchas ganas" a una trabajadora de los servicios municipales, a la que llegó a decirle que "por favor le dejase comer su almeja".

En relación a Toni González, este afronta una doble denuncia por acaso sexual y laboral, según informa la Cadena SER.