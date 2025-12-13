EL TRIVIAL TRAMAS | ¿Estás al día con todos los casos de corrupción? Ponte a prueba
Noticia, noticia, noticia... Los últimos días no nos han dado ni tregua ni respiro con todos los casos de corrupción que han protagonizado las portadas de los periódicos. Por ello, os dejamos un juego con el que refrescar la memoria y poneros al día.
Los casos de corrupción vuelven a protagonizar la agenda informativa de toda España. Día tras día y hora tras hora, las noticias sobre las numerosas tramas e investigaciones que están en curso arrojan más datos sobre implicados, corruptos y corruptores, presuntos y supuestos. Leire Díez, José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Antxon Alonso... El equipo titular parece estar claro a falta de sorpresas, una vorágine en la que incluso a los periodistas nos cuesta seguir el hilo. Es por ello que, para hacerlo divertido y ameno, os retamos a que os pongáis al día con el TRIVIAL TRAMAS: un examen tipo test con el que refrescaréis la memoria.
(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestro TRIVIAL TRAMAS)
¿Qué tal se te ha dado? Si has fallado alguna o tienes alguna duda de las preguntas del test, te dejamos a continuación las respuestas y curiosidades de las mismas.
Solucionario y recordatorios
- ¿Quién es Antxon Alonso? La respuesta correcta es la B. Antxon Alonso es un empresario vasco conocido recientemente por su implicación en el caso Koldo y su cercanía con Santos Cerdán con el que presuntamente —avisamos de que esta palabra se va a repetir mucho— sería socio.
- ¿A qué se dedica Leire Díez? Aunque pueda parecer increíble, la respuesta correcta es la D. Se le considera fontanera por presuntamente intentar conseguir información delicada de la UCO y algunos jueces. Según sus propias palabras, es periodista y todo lo que intentaba recopilar sería para "un trabajo de investigación" con el que escribiría un libro. Y, además de reunirse con empresarios, también tuvo contacto con Santos Cerdán. De hecho, ella misma se consideraba "su mano derecha". Una profesional de las relaciones institucionales de manual.
- ¿Qué es una chistorra? ¡Recuerda que es un test de corrupción! La respuesta correcta es la B. Aunque la mejor de las noticias sería que este concepto siguiera siendo un embutido, lo cierto es que esta palabra formaba parte de la jerga que usaban Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz. Concretamente, 500 euros. Además de esta, había otras joyas como 'soles' —200 euros— o 'lechugas' —100 euros—.
- ¿Por qué trama está Ábalos en prisión? La respuesta correcta es la C. El 27 de noviembre de este mismo año, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, entró en Soto del Real junto a su mano derecha, Koldo García, por el riesgo "extremo" de fuga de ambos que decretó la investigación del Tribunal Supremo sobre las comisiones de las mascarillas durante la pandemia del Covid-19.
- Paqui es la mujer de...Vuelve a ser la C. Francisca Muñoz, aka 'La Paqui', es la mujer de Santos Cerdán y su relevancia en las tramas de corrupción empezó a trascender cuando la UCO señaló sus enormes gastos de dinero y que estuvo presuntamente contratada entre marzo y julio de 2018 por Noran, una cooperativa constituida entre Antxon Alonso y Koldo en 2015 y cuyos fondos provenían principalmente de Servinabar.
- ¿Cómo se llama la empresa presuntamente clave en la trama Koldo? Si habéis leído con atención la última respuesta, sabréis que la respuesta correcta es la C: Servinabar. Se trata de una empresa de la que es propietario Antxon Alonso y eje principal de la trama del 'caso Koldo'. Supuestamente Cerdán tendría el 45% de la entidad y por ello muchos de sus familiares, esencialmente su mujer, podrían haber gastado cantidades ingentes de dinero sin mirar la cuenta bancaria.
- ¿A qué cuerpo pertenece la UCO? Esta es la fácil. Con todo un año con la UCO en todos los periódicos de este país, sabréis que la respuesta correcta es la A. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO para los amigos, está siendo la responsable de sacar a la luz gran parte de las informaciones de las tramas de corrupción que rodean en estos momentos a figuras clave del PSOE y gente de su entorno. Caso Ábalos, mascarillas, Cerdán, hidrocarburos, Leire Díez... En definitiva, los autores de los mayores best sellers de la actualidad política.
- ¿Cómo desconectaba Koldo? Como bien sabrán ustedes, la crisis de los 30 pega fuerte e incluso a algunos les llega antes. Pádel, escalada, senderismo, talleres de toda índole... Todos conocemos a alguien que intenta afrontar como puede el inevitable trascurso del tiempo. En el caso de Koldo García, su obsesión de juventud era la respuesta B: era aizkolari. O lo que se conoce en el País Vasco como corta-troncos. "El último aizkolari socialista", llegó a decir de él Pedro Sánchez.