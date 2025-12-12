Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Carlos III da "buenas noticias" sobre su salud y anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer
Life
Life

Carlos III da "buenas noticias" sobre su salud y anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer 

El rey británico grabó un mensaje en vídeo para la campaña 'Stand Up To Cancer' con la que se busca recaudar fondos y fomentar la detección temprana. Asegura que este "hito" se debe al diagnóstico temprano, a la intervención y al seguimiento de las indicaciones de los doctores.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Carlos III en un mensaje para la campaña Stand Up To Cancer 2025 grabado en Clarence House
Carlos III en un mensaje para la campaña Stand Up To Cancer 2025 grabado en Clarence House.GTRES

La casa real británica parece tener querencia por los comunicados emitidos los viernes por la tarde. Fueron los momentos elegidos para anunciar la retirada del ducado de York a Andrés Mountbatten-Windsor y sobre todo para informar sobre la salud de Carlos III y de la princesa de Gales.

Esta vez, las noticias son "buenas", dicho por el propio rey británico. Carlos III ha anunciado su positiva recuperación del cáncer que padece, por lo que podrá "reducir" la intensidad del tratamiento a lo largo de 2026.

Con el hermano del monarca ya despojado de prácticamente todo y con Kate Middleton felizmente en remisión, había poco ya que contar aquí. Pero sí en torno al mismo Carlos III, que anunció el 5 de febrero de 2024 que padecía cáncer y desde entonces está en tratamiento contra la enfermedad. Ahora, la intensidad de esas terapias podrá reducirse gracias, ha apuntado, "a un diagnóstico temprano", a una "intervención correcta" y, no menos importante, a un total "seguimiento de las indicaciones de los médicos".

  El rey Carlos III en una imagen de archivoGetty Images

Por eso todo el mundo se puso en alerta cuando se conoció que el jefe de Estado había grabado un mensaje personal sobre el cáncer que padece y sobre su recuperación. El mismo ha visto la luz a las 20:00 (las 21:00 horas en la España peninsular) en Channel 4 como parte de una campaña conjunta junto a Cancer Research UK, un evento llamado Stand Up To Cancer con el que se busca fomentar la detección temprana y recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad.

Para Carlos III su recuperación es todo un hito que supone tanto "una bendición personal" como un "testimonio de los grandes avances" que han tenido lugar en el tratamiento del carcer en los últimos años.

En este mensaje personal, que fue grabado a finales de noviembre en Clarence House, Carlos III destacó la importancia de la detección precoz del cáncer, para lo que son fundamentales los programas sanitarios destinados a tal fin. También habló sobre su propio proceso de recuperación, toda una ruptura de la tradición al no ser habitual que un rey británico sea tan sincero con respecto a su salud, y más en televisión.

Un rey incombustible al estilo de Isabel II

En enero de 2024 se conoció que Carlos III debía pasar por quirófano por un agrandamiento de la próstata. La operación salió bien y logró recuperarse de esa dolencia que puede común en hombres de mayor edad. Lamentablemente, al realizarle pruebas se descubrió que sufría un cáncer no relacionado con la próstata por el que recibe un tratamiento semanal.

  Carlos III en la inauguración del Midland Metropolitan University Hospital de Birmingham.Richard Pohle

El monarca quiso ser abierto desde el principio y no ocultó su enfermedad, aunque no quiso revelar qué tipo de cáncer tiene. Fue obligado a bajar el ritmo de trabajo y se le hizo saber que debía retirarse de los actos oficiales presenciales temporalmente. Aceptó, pero a cambio siguió con sus funciones como jefe de Estado que implicaban trabajo de despacho y poco a poco fue recibiendo audiencias.

Su primer acto oficial presencial tras el anuncio de enfermedad fue el 30 de abril de 2024 con una visita al Centro Oncológico Macmillan del University College Hospital de Londres junto a la reina Camilla. Desde entonces no ha bajado el ritmo, y aunque ha tenido que decir no a determinados actos, ha seguido adelante con viajes institucionales. Incluso estuvo en Australia y en Samoa, donde presidió la cumbre de líderes de la Commonwealth. Además, ha realizado y recibido visitas de Estado.

  La reina Isabel II en Balmoral dos días antes de su fallecimientoGetty

Carlos III esperó una vida entera para reinar y espera seguir en el trono hasta el final de sus días, como hizo su madre. Dos días antes de morir y ya gravemente enferma, Isabel II despidió al primer ministro número 14 de su reinado, Boris Johnson, y recibió a la número 15, Liz Truss, que solo estuvo 44 días en el cargo... aunque a la reina Isabel no le dio tiempo a verlo.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 