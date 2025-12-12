Carlos III da "buenas noticias" sobre su salud y anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer 

La casa real británica parece tener querencia por los comunicados emitidos los viernes por la tarde. Fueron los momentos elegidos para anunciar la retirada del ducado de York a Andrés Mountbatten-Windsor y sobre todo para informar sobre la salud de Carlos III y de la princesa de Gales.

Esta vez, las noticias son "buenas", dicho por el propio rey británico. Carlos III ha anunciado su positiva recuperación del cáncer que padece, por lo que podrá "reducir" la intensidad del tratamiento a lo largo de 2026.

Con el hermano del monarca ya despojado de prácticamente todo y con Kate Middleton felizmente en remisión, había poco ya que contar aquí. Pero sí en torno al mismo Carlos III, que anunció el 5 de febrero de 2024 que padecía cáncer y desde entonces está en tratamiento contra la enfermedad. Ahora, la intensidad de esas terapias podrá reducirse gracias, ha apuntado, "a un diagnóstico temprano", a una "intervención correcta" y, no menos importante, a un total "seguimiento de las indicaciones de los médicos".

El rey Carlos III en una imagen de archivo Getty Images

Por eso todo el mundo se puso en alerta cuando se conoció que el jefe de Estado había grabado un mensaje personal sobre el cáncer que padece y sobre su recuperación. El mismo ha visto la luz a las 20:00 (las 21:00 horas en la España peninsular) en Channel 4 como parte de una campaña conjunta junto a Cancer Research UK, un evento llamado Stand Up To Cancer con el que se busca fomentar la detección temprana y recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad.

Para Carlos III su recuperación es todo un hito que supone tanto "una bendición personal" como un "testimonio de los grandes avances" que han tenido lugar en el tratamiento del carcer en los últimos años.

En este mensaje personal, que fue grabado a finales de noviembre en Clarence House, Carlos III destacó la importancia de la detección precoz del cáncer, para lo que son fundamentales los programas sanitarios destinados a tal fin. También habló sobre su propio proceso de recuperación, toda una ruptura de la tradición al no ser habitual que un rey británico sea tan sincero con respecto a su salud, y más en televisión.

Un rey incombustible al estilo de Isabel II

En enero de 2024 se conoció que Carlos III debía pasar por quirófano por un agrandamiento de la próstata. La operación salió bien y logró recuperarse de esa dolencia que puede común en hombres de mayor edad. Lamentablemente, al realizarle pruebas se descubrió que sufría un cáncer no relacionado con la próstata por el que recibe un tratamiento semanal.

Carlos III en la inauguración del Midland Metropolitan University Hospital de Birmingham. Richard Pohle

El monarca quiso ser abierto desde el principio y no ocultó su enfermedad, aunque no quiso revelar qué tipo de cáncer tiene. Fue obligado a bajar el ritmo de trabajo y se le hizo saber que debía retirarse de los actos oficiales presenciales temporalmente. Aceptó, pero a cambio siguió con sus funciones como jefe de Estado que implicaban trabajo de despacho y poco a poco fue recibiendo audiencias.

Su primer acto oficial presencial tras el anuncio de enfermedad fue el 30 de abril de 2024 con una visita al Centro Oncológico Macmillan del University College Hospital de Londres junto a la reina Camilla. Desde entonces no ha bajado el ritmo, y aunque ha tenido que decir no a determinados actos, ha seguido adelante con viajes institucionales. Incluso estuvo en Australia y en Samoa, donde presidió la cumbre de líderes de la Commonwealth. Además, ha realizado y recibido visitas de Estado.

La reina Isabel II en Balmoral dos días antes de su fallecimiento Getty

Carlos III esperó una vida entera para reinar y espera seguir en el trono hasta el final de sus días, como hizo su madre. Dos días antes de morir y ya gravemente enferma, Isabel II despidió al primer ministro número 14 de su reinado, Boris Johnson, y recibió a la número 15, Liz Truss, que solo estuvo 44 días en el cargo... aunque a la reina Isabel no le dio tiempo a verlo.