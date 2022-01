Qué es Wordle, el juego que ha llenado Twitter de cuadraditos

Wordle no es más que un juego de palabras gratuito que se ha viralizado en los últimos días en las redes sociales en el que hay que tratar de adivinar una palabra de cinco palabras en inglés con solo seis intentos.

Como si se tratara de un ahorcado, el juego va indicando si la letra que has colocado en la palabra está en el sitio correcto poniéndola en verde, si está en la palabra, pero no en el lugar correcto, en amarillo, y si no está incluida en la palabra, en gris. Quedando un resultado más o menos así, según tus palabras: