Aitana abre su álbum de fotos y publica una felicitación a Plex de lo más emotiva: "Feliz cumple, Daniel"

La pareja que forman la cantante Aitana y el creador de contenido Plex es, sin duda, una de las parejas del momento. Por si había alguna duda, la que fuera concursante de Operación Triunfo ha compartido públicamente hasta 20 fotografías con él en su perfil de Instagram.

Desde que el pasado 22 de marzo, ambos aparecieran en uno de los vídeos de La Vuelta Al Mundo 3 que subió Plex a YouTube, los rumores, las noticias y las fotografías no han cesado hasta que se hizo oficial su relación.

Ambos grabaron desde una de las calles del barrio de Akihabara, en Tokio (Japón), y protagonizaron uno de los vídeos publicados por el creador de contenido con sus amigos en diferentes partes del planeta.

Pero seis meses después de que viera la luz aquella escena, Aitana ha compartido una publicación en su perfil de Instagram de lo más emotiva felicitando su cumpleaños a Daniel.

En concreto, 20 imágenes íntimas con las que ha querido tener un detalle con su novio y felicitarle por su cumpleaños número 24 de forma pública. "Feliz cumple, Daniel", ha señalado en la publicación.

Entre las imágenes, se encuentran momentos que han vivido en pareja en los últimos meses. Algunas de ellas pertenecen a las vacaciones que han pasado juntos este verano en Bali (Indonesia), nadando juntos o en un barco.

Pero el álbum de fotos es amplio y en casi todas las imágenes parece reflejarse lo mismo: lo enamorados que ambos están. Momentos inolvidables para los dos, en un ascensor, con una mariposa en la mano o en un avión. Y en la última de las imágenes que ha subido, esa escena de Japón en la que parece que todo surgió. La publicación se ha disparado, con más de 1,1 millones de me gusta y más de 12.000 comentarios.