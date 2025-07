Plex responde a las críticas por lo que pasó cuando subió al escenario en el concierto de Aitana

La cantante Aitana está inmersa en la gira Metamorfosis Tour, que inauguró este fin de semana en Barcelona. Muchos son los momentos de esos primeros conciertos que han llegado a redes sociales, pero de lo más comentado fue cuando Plex -uno de los principales youtubers de España y su actual pareja- subió al escenario.

Lo hizo en la canción Las Babys, que se baila como el hit noventero Saturday Night de Whigfield. Muchos comentaron que no terminó de lanzarse a bailar, sino que más bien se le veía incómodo y sin saber muy bien qué hacer.

El youtuber ha compartido en su último vídeo, titulado Vivir Historias Es Bonito Pero Solo Si Las Recordáis, cómo vivió él el concierto. En él se le puede ver en la grada divirtiéndose moviéndose con sus amigos.

En referencia a las críticas, ha tirado de humor para señalar: "No me juzguéis por mi baile. Ese día falté a clase de Educación Física y no me sé la coreografía".

Plex, que recuerda que es vergonzoso, también asegura que él no iba a salir al escenario, pero que le "liaron" para hacerlo.

En los comentarios, algunos de sus seguidores han dejado comentarios en los que le expresan su apoyo: