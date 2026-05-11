40 años de Chernóbil: los lobos mutados han desarrollado resistencia al cáncer y su población se ha multiplicado por siete

Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido para siempre, y Chernóbil es uno de ellos. Cuarenta años después de la explosión que obligó a miles de familias a abandonar sus casas en cuestión de horas, la antigua zona de exclusión sigue siendo sinónimo de silencio, radiación y edificios devorados por la naturaleza. Pero entre los bosques que crecieron sobre el desastre, la vida encontró una forma inesperada de abrirse paso.

En este contexto, los lobos que habitan la región no solo sobreviven en uno de los entornos más hostiles del planeta, sino que podrían estar desarrollando mecanismos naturales de resistencia al cáncer. Lo más sorprendente para los científicos es que, lejos de desaparecer por la exposición continuada a la radiación, su población ha crecido hasta alcanzar cifras inéditas en Europa del Este, convirtiendo a Chernóbil en un inesperado laboratorio natural.

Los lobos se encuentran en la cima de la cadena alimentaria, razón por la cual ingirieron cantidades particularmente elevadas de sustancias radiactivas como el cesio-137 durante los últimos años, según recoge Taz. Aunque los investigadores observaron inicialmente deformidades en los animales, lo cierto es que su población se ha desarrollado de manera notablemente constante. Hoy en día hay siete veces más lobos en la zona que, por ejemplo, en una reserva de Bielorrusia.

Sobre su resistencia al cáncer

A los lobos se unen otras especies de osos pardos, linces, alces, ciervos, caballos de Przewalski e incluso grupos de perros asilvestrados, en un territorio que hoy parece más un santuario ecológico que un paisaje marcado por el apocalipsis nuclear. Pero la especie que más llama la atención es la del lobo gris, cuya capacidad de adaptación intriga cada vez más a la comunidad científica tras generaciones enteras viviendo expuestos a la radiación.

Un equipo vinculado a Princeton, con Cara Love y Shane Campbell-Staton al frente, ha estudiado a estos animales con collares GPS, análisis de sangre y secuenciación genética. Sus resultados apuntan a signos de estrés inducido por la radiación, cambios en el sistema inmunitario y regiones del genoma asociadas con la respuesta al daño del ADN y con procesos ligados al cáncer.

En otras palabras, se han descubierto regiones específicas del genoma del lobo que evolucionaban rápidamente y mostraban resistencia a los riesgos de cáncer. A pesar de los resultados asombrosos, la conclusión del estudio exige prudencia. Lo que la ciencia sugiere no es que estos lobos sean “invencibles”, sino que su biología podría haber encontrado una manera de amortiguar parte del daño.

Y precisamente ahí reside el interés del hallazgo: entender cómo una especie salvaje se adapta a una presión extrema podría abrir nuevas pistas para estudiar mecanismos de resistencia al cáncer en mamíferos, incluso con aplicaciones futuras en medicina humana. En definitiva, cuarenta años después del desastre, Chernóbil sigue demostrando que incluso en los lugares más hostiles, la vida encuentra formas inesperadas de sobrevivir.