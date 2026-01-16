Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 trucos para combatir el frío de tu perro
Retrato horizontal de una mujer caucásica rubia besando a su perro americano Stanford tumbado en una cama de lino. Estilos de vida de personas y animales.

Tu perro podrá disfrutar del invierno cómodo, seguro y sin pasar frío.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
alt="alt="Un perro tumbado mientras duerme.""
Protege sus almohadillasEl frío y la sal dañan las patas. Límpialas después de cada salida y usa crema hidratante específica para evitar grietas.Getty images
alt="alt="Cepillar el pelo caído del perro en casa""
Cepilla su pelaje con regularidadUn pelaje limpio y sin nudos aísla mejor del frío y ayuda a mantener la temperatura corporal.Getty Images
alt="alt="Un perro con su plato de comida en la boca.""
Aumenta ligeramente su comidaEn invierno gastan más energía para calentarse. Un pequeño aumento de calorías, siempre bajo recomendación veterinaria, puede ayudar.Getty Images
alt="alt="Un adorable cachorro de Jack Russell terrier, con grandes orejas y un aspecto soñoliento, descansa en una cama para perros con una manta amarilla.""
Proporciónale una cama cálidaColoca su cama lejos de corrientes de aire y con mantas o colchones térmicos para que no pierda calor al dormir.Getty Images/iStockphoto
alt="alt="Un perro en la nieve.""
Evita paseos largos con temperaturas extremaSi hace mucho frío, nieve o hay hielo, reduce la duración de los paseos para evitar que su cuerpo pierda calor demasiado rápido.Dominika Zarzycka
alt="alt="Perro Dachshund, negro y fuego, vestido con un jersey de punto rojo en un montón de hojas de otoño en el Parque otoño""
Usa abrigo para perrosLos perros pequeños, mayores o de pelo corto necesitan ropa adecuada para conservar el calor, sobre todo en paseos y al salir por la mañana o de noche.Getty Images/iStockphoto
alt="alt="Chihuahua envuelto en una manta en el frío""
Vigila signos de fríoTemblores, rigidez, apatía o encogerse son señales de que tu perro tiene frío y necesita entrar en calor.Mesquita & Pollyana via getty images
Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 