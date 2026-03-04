Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Estados Unidos afirma haber destruido 17 barcos militares de Irán y cerca de 100 misiles en los últimos ataques
Global
Global

Estados Unidos afirma haber destruido 17 barcos militares de Irán y cerca de 100 misiles en los últimos ataques

El Pentágono asegura que ha golpeado más de 2.000 objetivos desde el inicio de la operación militar y que Teherán se ha quedado sin presencia naval identificable en el Golfo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un soldado de EEUU vigila un barco cargado con gas en el mar de Omán, en una imagen de archivo.Corbis via Getty Images

La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue sumando cifras que reflejan la intensidad del conflicto. El Ejército estadounidense aseguró este martes haber destruido 17 barcos militares iraníes y alrededor de 100 misiles balísticos en los operativos realizados durante los últimos días tras el inicio de la operación "Furia Épica".

El balance lo ha dado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) a través de una actualización publicada en su cuenta oficial en la red social X, en la que se detallan algunos de los resultados de los bombardeos ejecutados desde el pasado fin de semana.

Según el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central y responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, decenas de bombarderos estadounidenses atacaron un puerto militar en el sur de Irán, donde fueron destruidas numerosas embarcaciones de la Armada iraní.

El ataque habría dejado fuera de combate 17 barcos militares y un submarino, en uno de los golpes más importantes contra la capacidad naval del país persa desde el inicio de la ofensiva.

2.000 objetivos atacados

El informe militar también cifra en unos 2.000 los objetivos atacados desde que comenzaron las hostilidades. Entre ellos figuran 100 misiles balísticos, que según el Pentágono han sido destruidos antes de que pudieran ser utilizados en ataques contra Israel o contra bases estadounidenses en la región.

El almirante Cooper afirmó que los golpes han tenido un impacto significativo en la capacidad militar iraní. De hecho, aseguró que Irán se ha quedado sin embarcaciones militares identificables en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán, zonas donde la República Islámica ha mantenido presencia naval durante décadas.

La afirmación refleja el alcance de los ataques contra la infraestructura militar iraní, aunque no ha podido ser verificada de forma independiente.

El arsenal iraní sigue siendo enorme

Pese al impacto de los bombardeos, el Pentágono advierte de que Irán mantiene todavía un importante arsenal.

Según los datos manejados por el Comando Central, el país dispone de alrededor de 5.000 misiles balísticos y unos 2.000 drones, muchos de los cuales se han convertido en objetivos prioritarios dentro de la ofensiva conjunta que Estados Unidos mantiene con Israel.

El objetivo de estas operaciones, según Washington, es reducir la capacidad militar del régimen iraní y evitar que pueda lanzar nuevos ataques contra aliados estadounidenses en la región.

Drones inspirados en tecnología iraní

Entre las novedades operativas reveladas por el Pentágono destaca el uso de ataques masivos con drones dentro de la fuerza de tarea denominada "Scorpion Strike".

Según explicó el almirante Cooper, este sistema utiliza drones de ataque diseñados a partir de tecnología originalmente desarrollada en Irán, que posteriormente fue adaptada por Estados Unidos para ejecutar ataques unidireccionales a gran escala.

Este tipo de drones kamikaze se han convertido en una de las herramientas clave en los nuevos escenarios de guerra, donde los sistemas no tripulados permiten atacar objetivos estratégicos con menor exposición de tropas.

Primer informe militar directo desde el frente

La comparecencia del almirante Cooper supone el primer balance detallado ofrecido por el mando militar estadounidense que dirige las operaciones en Oriente Medio desde que comenzó la guerra el pasado fin de semana.

Hasta ahora, la información había llegado principalmente a través de responsables políticos de la administración estadounidense.

De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había advertido en el Senado que la ofensiva militar aumentaría su intensidad en las próximas horas, anticipando una escalada en los ataques contra objetivos iraníes.

Con miles de objetivos ya atacados, barcos hundidos, misiles destruidos y drones desplegados en masa, el conflicto avanza hacia una fase cada vez más intensa, mientras la región sigue pendiente de las próximas decisiones militares de Washington, Teherán y Tel Aviv.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global