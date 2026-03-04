Pide una porción de tarta por 7,50 euros y al enseñar lo que le traen se generan más de 2.000 reacciones

Una simple porción de tarta de queso ha acabado generando un intenso debate en redes sociales. El vídeo publicado en TikTok por la cuenta @mundofamilia muestra a una pareja que pide un trozo de tarta por 7,50 euros y se sorprende cuando les sirven el postre por el tamaño de la ración.

En las imágenes, los protagonistas del vídeo se quejan de que la porción es demasiado pequeña para el precio que han pagado. "Es una vergüenza", comentan mientras muestran el plato a cámara, insinuando que el margen de beneficio del local debe de ser muy alto.

La escena, aparentemente cotidiana, ha acabado provocando un aluvión de reacciones. El vídeo ha superado ya las 2.000 interacciones entre comentarios y respuestas, convirtiendo una simple tarta en un nuevo campo de batalla sobre los precios en la hostelería.

Como suele ocurrir en este tipo de vídeos virales, las opiniones se han dividido rápidamente. Algunos usuarios consideran que el precio es excesivo para el tamaño de la porción, mientras que otros recuerdan que el coste de un producto en un restaurante no se limita solo a los ingredientes.

Debate en los comentarios

Uno de los comentarios más destacados procede de un usuario que asegura trabajar en hostelería y que aporta su propio cálculo del coste de una tarta de queso.

"A ver señores, no defendáis lo indefendible. Yo hago tartas de queso en el trabajo y el coste para una tarta de unas 16 porciones me sale en torno a 20 euros. En hostelería lo suyo es vender entre dos y tres veces el coste. Con poner la porción a 4,50 euros ya sacas más de un x3", explica en un comentario que ha recibido decenas de respuestas.

Según este usuario, el precio actual se debe más a la popularidad del producto que a su coste real. "La única razón de que cobren tan caro una tarta de queso es porque se han puesto de moda", añade.

“Si viste el precio, no la pidas”

Sin embargo, muchos otros usuarios han salido en defensa del establecimiento y han criticado que se genere polémica después de haber aceptado el precio.

"Sencillo… no lo pidas", responde uno de los comentarios más repetidos.

Otro usuario resume una idea similar: "Nunca entenderé pedir la carta, ver el precio, pedir el postre y luego hacer un vídeo quejándote".

En la misma línea, varios comentarios recuerdan que el coste de un producto en un restaurante incluye muchos más factores que los ingredientes.

"Divide el precio entre tres: una parte para el local, otra para los trabajadores y otra para el propietario", señala un usuario.

Otros mencionan directamente gastos estructurales como alquiler, impuestos o electricidad. "Luz, impuestos, subida de salarios, alquiler...", enumera otro comentario que también ha generado respuestas.

El eterno debate de los precios en hostelería

El vídeo se ha convertido así en una nueva muestra de un debate recurrente en redes sociales: el precio de los alimentos y postres en bares y restaurantes.

En los últimos años, productos como la tarta de queso o las hamburguesas gourmet han vivido un auténtico boom en España, con establecimientos especializados y recetas cada vez más elaboradas. Pero ese auge también ha venido acompañado de precios más altos que en el pasado.

Para algunos consumidores, se trata de una subida difícil de justificar. Para otros, es simplemente el reflejo de los costes reales del sector.

"Prepárala tú en casa", responde con ironía otro usuario del vídeo, recordando que detrás de cada plato servido en un restaurante hay ingredientes, tiempo de elaboración, personal y gastos de funcionamiento.

Mientras tanto, la discusión continúa en los comentarios. Algunos preguntan directamente dónde está el restaurante "para no ir", mientras otros insisten en que el problema no es el precio, sino haberlo pagado sabiendo cuánto costaba.

En cualquier caso, la pequeña porción de tarta de queso ha conseguido algo difícil en internet: convertir un postre en un debate sobre economía, hostelería y consumo. Y todo por 7,50 euros y un plato que muchos consideran demasiado pequeño.