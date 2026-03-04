Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuba acusa de terrorismo a los seis detenidos por la lancha armada que entró en aguas de la isla
Global
Global

Cuba acusa de terrorismo a los seis detenidos por la lancha armada que entró en aguas de la isla

Las autoridades cubanas decomisaron fusiles, miles de balas y material militar tras un tiroteo con la guardia fronteriza en el que murieron cuatro personas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Fotografía de uno de los barcos de la Armada mexicana que transporta ayuda humanitaria a su llegada a La Habana
Fotografía de uno de los barcos de la Armada mexicana que transporta ayuda humanitaria a su llegada a La HabanaEFE/ Ernesto Mastrascusa

No deja de haber noticias relacionadas con Estados Unidos. En un punto geográfico y otro. 

En este caso, la Fiscalía General de la República de Cuba anunció este martes que ha presentado cargos por delitos de terrorismo contra los seis supervivientes del incidente ocurrido la semana pasada cuando una lancha rápida cargada con armas entró en aguas territoriales de la isla.

En un comunicado, la Fiscalía informó, además, de que ha solicitado prisión provisional para los seis detenidos, arrestados tras un intercambio de disparos con fuerzas cubanas en el que murieron otras cuatro personas que viajaban en la embarcación.

"La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país", señaló el organismo.

Una lancha desde Florida

Según la reconstrucción difundida por el Ministerio del Interior de Cuba, diez tripulantes, todos cubanos residentes en Estados Unidos, partieron de madrugada desde Florida en dos embarcaciones.

Durante el trayecto, una de las lanchas sufrió una avería en el motor y tuvo que ser abandonada. Sus cinco ocupantes, junto con las armas y municiones que transportaban, fueron trasladados entonces a la otra embarcación, una lancha rápida que, finalmente, entró en aguas cubanas.

La embarcación fue detectada a las 7:10 de la mañana por los sistemas de vigilancia de las Tropas Guardafronteras, que enviaron una patrullera para identificarla.

Tiroteo a pocos metros

El encuentro entre ambas embarcaciones se produjo a unos dos kilómetros de la costa, a más de diez millas náuticas dentro de las aguas territoriales cubanas. Según la versión oficial de La Habana, los ocupantes de la lancha rápida abrieron fuego primero.

El intercambio de disparos se produjo a unos 20 metros de distancia. Las autoridades cubanas contabilizaron 21 impactos de bala en la embarcación de los sospechosos y 13 en la patrullera de la guardia fronteriza.

Un arsenal decomisado

Tras el operativo, las autoridades incautaron un amplio arsenal. Entre el material decomisado figuran catorce fusiles, once pistolas, cerca de 13.000 balas y 134 cargadores, además de chalecos antibalas, escopetas, cuchillos, uniformes y equipamiento militar.

También fueron hallados un dron, un equipo satelital, una planta eléctrica y varios módulos militares completos.

El fiscal jefe de la dirección de la Fiscalía, Edward Roberts Campbell, adelantó la semana pasada que los detenidos enfrentan cargos con un “marco sancionador elevado”, que puede ir desde diez años de prisión hasta la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Un incidente en plena tensión con Washington

El suceso se produce en un momento de especial tensión entre Cuba y Estados Unidos, marcado por nuevas medidas de presión económica desde Washington y por las demandas del Gobierno cubano de abrir una negociación para aliviar las sanciones.

La entrada armada en aguas de la isla añade ahora un nuevo elemento de fricción en una relación bilateral históricamente compleja y que en los últimos meses ha vuelto a endurecerse.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global