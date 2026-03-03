Qué se juega España tras la amenaza de Trump de un embargo comercial: 47.000 millones de razones

Las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la negativa de España a ceder las bases de Morón y Rota han sido de lo más contundentes: ha pedido a su administración "que corten todas las negociaciones con España", amenazando incluso con un "embargo", añadiendo que no tenemos nada que ellos necesiten.

Trump aprovechó para seguir sacando "afrentas" de España sobre EEUU, aunque volvió a matizar que nuestro país es "es un pueblo fantástico con unos dirigentes terribles".

Si EEUU no necesita nada de nosotros, ¿ocurre lo mismo al contrario? ¿Qué consecuencias tendría un embargo sobre nuestra economía y comercio?

Está en juego sobre todo el empleo y las exportaciones en sectores clave (agroalimentario, automóvil, bienes industriales y turismo), su posición dentro de la UE y la OTAN, y la estabilidad de la relación estratégica con EEUU, pero un embargo total es difícil de aplicar y la UE ya ha anunciado que la respaldará.

Las amenazas de Trump que asustan a los mercados

Trump ha amenazado con "interrumpir todo el comercio con España" y ha hablado de "embargos", calificando nuestro país de "aliado terrible" en la OTAN, insistiendo en que puede "parar todos los negocios relacionados con España" y que hará "lo que quiera con ellos".

No hace falta ser economista ni analista, ni estar especialmente informado, para deducir los lazos económicos y comerciales de España con la primera potencia mundial. En 2025, el comercio bilateral de bienes superó los 47.000 millones de euros: España exportó a EEUU unos 16.700 millones e importó unos 30.000 millones.

Los sectores más expuestos en el lado español son:

Agroalimentario (vino, aceite de oliva, aceitunas, carne, frutas y hortalizas).

(vino, aceite de oliva, aceitunas, carne, frutas y hortalizas). Automoción y componentes , maquinaria, bienes de equipo y productos químicos.

, maquinaria, bienes de equipo y productos químicos. Servicios ligados a turismo e inversión (turistas estadounidenses, estudiantes, rodajes, etc.).

Estudios de la Cámara de Comercio y del Banco de España estiman que aranceles fuertes podrían recortar las exportaciones españolas a EEUU entre un 10 y un 14%, con un impacto directo del orden del 0,1-0,3% del PIB, concentrado en sectores concretos.

Cómo podría afectar un embargo a España



El golpe inmediato sería a bodegas, almazaras, industria cárnica, automóvil y bienes industriales que han hecho de EEUU uno de sus mercados principales, así como el riesgo de cierres de plantas orientadas al mercado estadounidense, ERTE o despidos en zonas muy dependientes de esos contratos (Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía…).

En cuanto a inversión y empresas españolas en EEUU, España tiene grandes empresas en energía, infraestructuras, banca y telecomunicaciones con fuerte presencia en EEUU, con lo que restricciones financieras o regulatorias aumentarían los costes y el riesgo regulatorio.

Por otro lado, está el coste de importaciones y suministros: un embargo o aranceles altos encarecerían combustibles, tecnología, equipamiento industrial o productos farmacéuticos importados de EEUU, tensionando costes de producción en España. Por no hablar del turismo, ya que el país que preside Trump es un emisor de turistas de alto gasto.

Energía y materias primas

El comercio no es solo exportación. España también importa energía y tecnología estadounidense. Si el conflicto derivara en tensiones más amplias dentro del bloque occidental, podrían verse afectadas cadenas de suministro críticas.

Aunque España ha diversificado proveedores energéticos tras la crisis de 2022, el gas natural licuado (GNL) estadounidense ha sido clave en los últimos años para estabilizar precios en Europa. Un deterioro de relaciones comerciales podría tensar ese equilibrio.

Cuidado con lo que dice Trump: por qué es difícil un "embargo total" real



Para empezar, España forma parte del mercado único y de la política comercial común de la UE, de modo que cualquier embargo a España impacta de facto al conjunto de la Unión. Bruselas ya ha recordado que existe un acuerdo comercial firmado con EEUU y que "un acuerdo es un acuerdo", dejando claro que protegerá a España y responderá de forma conjunta si Washington adopta medidas ilegales o discriminatorias.

Si Washington activara restricciones, Bruselas podría responder con medidas espejo. En ese escenario, el conflicto escalaría hacia una guerra comercial transatlántica, algo que tendría impacto global.

Analistas consultados por El País y otros medios subrayan que Trump puede elevar aranceles, limitar compras públicas o perseguir empresas concretas, pero un embargo absoluto contra un solo socio de la UE sería jurídicamente muy discutible y costoso también para empresas estadounidenses.

Un embargo total es improbable en términos jurídicos y comerciales, pero incluso los aranceles elevados podrían reducir competitividad. Ya ocurrió en 2019 con los aranceles derivados del conflicto Airbus-Boeing, que afectaron especialmente al sector agroalimentario español.

Históricamente, Trump ha utilizado la amenaza arancelaria como herramienta de presión en negociaciones. No siempre se traduce en medidas permanentes, pero sí genera volatilidad.