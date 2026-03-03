Andrea, 25 años, ganadera en Salamanca, empezó de cero con 40 vacas: "Las personas mayores tardan en jubilarse y los que venimos detrás no tenemos nada, aunque queramos no podemos"

La ganadería es una actividad económica que exige dedicación durante los 365 días del año. Por ello, son pocos los jóvenes que se animan a invertir dinero y esfuerzo en esa profesión.

No obstante, hay algunas excepciones. Una de ellas es el caso de Andrea, una joven de 25 años de El Cubo de Don Sancho (Salamanca) que se ha convertido recientemente en propietaria de una ganadería.

En declaraciones al programa Surcos, de Castilla y León Televisión, la ganadera ha explicado que "yo crecí entre vacas, he sido ganadera desde que puedo recordar. Siempre he ido con mi padre y mi madre a las vacas, con mis abuelos también. Siempre ha sido lo que me ha gustado y soy muy apasionada de ello".

Andrea tenía claro a qué quería dedicarse y se formó para ello. "Soy ingeniera agrícola. En mis estudios he echado de menos un poco el que nos lleven más al terreno porque al final muchas cosas no se ven, no todo son los libros y hay que poner muchas cosas en práctica", ha detallado.

Respecto a cómo ha llegado a tener su propia ganadería, la joven ha indicado que "yo estuve trabajando en granjas porcinas, pero me surgió la oportunidad aquí cerca de mi pueblo de comenzar de cero como ganadera de vacuno y con la ayuda de mi padre he podido hacerlo. Ahora mismo tengo unas 40 cabezas de ganado (unas 40 madres) con visión a ampliar".

El gran problema: encontrar un terreno

Según Andrea, uno de los principales problemas para poder cumplir su sueño de tener una ganadería propia ha sido encontrar un terreno. "He tenido que buscar base territorial, porque yo no tenía nada. He tenido suerte. Es muy difícil encontrar base territorial porque las personas mayores tardan en jubilarse y los que venimos detrás no tenemos nada, aunque queramos no podemos. No hay tierras para todos", ha asegurado al respecto.

En ese sentido, la ganadera ha expresado que "hoy en día los que empezamos desde cero lo tenemos muy complicado, supongo que como todo. Pero especialmente en el campo, lo tenemos muy difícil. Aparte de ser un trabajo muy duro y sacrificado, también nos encontramos con muchas trabas: demasiado papeleo, demasiados temas por los que nos tenemos que preocupar, demasiadas cosas que cumplir…".

"Yo ahora mismo tengo una ilusión tremenda, porque es la ilusión de mi vida. Pero, claro, ahora a ver qué va a pasar, porque con el acuerdo de Mercosur estamos un poco asustados, y más las personas que estamos empezando", ha añadido Andrea.