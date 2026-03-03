Desde Turquía inician un movimiento masivo tras escuchar la amenaza de Trump a España y definen a Sánchez con solo dos palabras

Pocas veces se han iniciado movimientos tan tremendos en el extranjero a favor de Pedro Sánchez como lo han hecho desde Turquía. Todo a raíz de las amenazas reales de Trump a España de "cortar todo el trato" después de que vetara el uso de las bases de Morón y Rota a EEUU.

Todo comienza con un tuit del periodista turco Ibrahim Haskologlu, que informaba de todo lo que estaba sucediendo entre Trump y el Ejecutivo central, que fue muy criticado por el mandatario estadounidense, calificándolos como "terribles", a pesar de reconocer que es un "pueblo fantástico".

Para Trump, los dirigentes están siendo "muy poco amigables" y por el veto, amenazó con "cortar todo el trato con España, no queremos tener nada que ver".

Muchos usuarios turcos en las redes sociales se han asociado masivamente para defender tanto a España como al presidente Sánchez, y otro periodista ha hecho una petición a sus compatriotas muy curiosa.

La petición de un periodista turco

El periodista Özgur Hasan Altuncu ha reaccionado en un tuit cómo van a "demostrar" su apoyo a España y a su "ejemplar líder", Pedro Sánchez: "Haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras".

Además, ha añadido: "Recomendaremos sin reservas SEAT y Cupra. Porque a veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas".

Hasta ha metido al deporte mencionando a los aficionados del Trabzonspor, de la liga turca: "Uno de los grupos de aficionados más fieles de Turquía a la hora de comprar productos con licencia adquirirá los productos de Joma con una sensación aún más especial".

Varios españoles han respondido a esta última declaración de intenciones: "Sí, amigo. Yo también justifico comprar en Zara con cualquier cosa". "Esto sí es hacer marca España y no la bazofia de patriotismo de PP-Vox", ha añadido el usuario @alquimia_77.