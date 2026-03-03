Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Desde Turquía inician un movimiento masivo tras escuchar la amenaza de Trump a España y definen a Sánchez con solo dos palabras
Virales
Virales

Desde Turquía inician un movimiento masivo tras escuchar la amenaza de Trump a España y definen a Sánchez con solo dos palabras

"A veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas".

Juan De Codina
Juan De Codina
Pedro Sánchez en una imagen de archivo.
Pedro Sánchez en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Pocas veces se han iniciado movimientos tan tremendos en el extranjero a favor de Pedro Sánchez como lo han hecho desde Turquía. Todo a raíz de las amenazas reales de Trump a España de "cortar todo el trato" después de que vetara el uso de las bases de Morón y Rota a EEUU.

Todo comienza con un tuit del periodista turco Ibrahim Haskologlu, que informaba de todo lo que estaba sucediendo entre Trump y el Ejecutivo central, que fue muy criticado por el mandatario estadounidense, calificándolos como "terribles", a pesar de reconocer que es un "pueblo fantástico".

Para Trump, los dirigentes están siendo "muy poco amigables" y por el veto, amenazó con "cortar todo el trato con España, no queremos tener nada que ver".

Muchos usuarios turcos en las redes sociales se han asociado masivamente para defender tanto a España como al presidente Sánchez, y otro periodista ha hecho una petición a sus compatriotas muy curiosa.

La petición de un periodista turco

El periodista Özgur Hasan Altuncu ha reaccionado en un tuit cómo van a "demostrar" su apoyo a España y a su "ejemplar líder", Pedro Sánchez: "Haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras".

Además, ha añadido: "Recomendaremos sin reservas SEAT y Cupra. Porque a veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas".

Hasta ha metido al deporte mencionando a los aficionados del Trabzonspor, de la liga turca: "Uno de los grupos de aficionados más fieles de Turquía a la hora de comprar productos con licencia adquirirá los productos de Joma con una sensación aún más especial".

Varios españoles han respondido a esta última declaración de intenciones: "Sí, amigo. Yo también justifico comprar en Zara con cualquier cosa". "Esto sí es hacer marca España y no la bazofia de patriotismo de PP-Vox", ha añadido el usuario @alquimia_77.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales