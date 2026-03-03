El FC Barcelona se queda a la "orilla" de la final de la Copa del Rey por un gol en su remontada al Atlético de Madrid (3-0)
Los azulgrana estuvieron a punto de remontar el 4-0 del Metropolitano, pero serán los rojiblancos quienes estarán en la final de Copa.
Se "olía" a remontada en la semifinal de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, a esas noches mágicas en el Camp Nou (con Rosalía en la grada), como pasa en el Santiago Bernabéu, ante un Atlético de Madrid que no pudo ni supo contener el ímpetu azulgrana, que dominó el encuentro. Sin embargo, no fue suficiente para, al menos, forzar la prórroga, tras la goleada por 4-0 de los colchoneros en el Metropolitano.
Marc Bernal abrió el marcador en el camino a la posible remontada con un gol en el 29; Raphinha hacía el segundo (de penalti) justo antes del pitido de la primera parte; y de nuevo Bernal marcaba el 3-0 que hacía soñar con la ansiada remontada para plantarse en la final de la Copa. Lo tuvo, pero no pudo ser y el Atlético de Madrid, sufriendo como es habitual en citas así, logró su pase.
Los rojiblancos se quedan a la espera para ver si se enfrentarán a la final al Athletic o a la Real Sociedad. Los de Donosti ganaron 0-1 a los leones en San Mamés.