Un exmarine estadounidense que estuvo ocho años en Rota no duda en temer lo que pasaría por culpa de "la rabieta" de Trump

El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.

Malcom Wrightson Nance, escritor y exsuboficial jefe de la Marina de los EEUU, especializado en criptología naval, ha arrasado en la red social X (antes Twitter hasta que lo compró Elon Musk) al dar su opinión sobre todo lo que está pasando entre Donald Trump y España.

España ha vetado a EEUU de usar las bases en Morón y Rota tras los bombardeos en Irán que realizó junto a Israel, que ha provocado toda una crisis en Oriente Próximo. Este impedimento ha enfadado (y mucho) a Trump, quien ya ha amenazado con "romper todo trato" con el país.

Para el mandatario estadounidense, los dirigentes españoles son "terribles" y están siendo "muy poco amigables", aunque no su pueblo, al que ha definido como "fantástico". Esto ha hecho reaccionar al exmarine y se lo ha recriminado de manera tremenda.

El exmarine teme que la amenaza sea real

Nance acumula más de medio millón de visualizaciones y 5.000 'me gusta': "Viví en Rota, España, durante ocho años. Tenemos cuatro buques de guerra desplegados allí, los principales usuarios de la pista". Da dos claves que quiere dejar claro a sus compatriotas y a todo el mundo:

1. "Es una base naval española. Somos huéspedes".

2. La base aérea española de Morón, cerca de Sevilla, también es utilizada por la USAF".

Por ello teme qué pasaría si España los excluyera: "La base de apoyo más cercana, si los británicos no nos dejan usar Gibraltar, en el Mediterráneo sería Nápoles y/o Sicilia".

Y por ello, define a Tramp tras "la rabieta": "Destruirá nuestra capacidad de apoyar al Mediterráneo. Es un imbécil".