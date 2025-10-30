Activan las alarmas por el auge de la especie invasora cuya picadura causa estragos en Galicia y se va extendiendo

Tres personas han muerto en apenas dos semanas en Galicia por la picadura de avispas velutinas. El pasado domingo, un hombre de 55 años falleció en Cospeito (Lugo) a causa de un ataque de esos insectos tras pisar un nido mientras cazaba perdices.

La semana anterior, las avispas velutinas (también conocidas como avispas asiáticas) produjeron otras dos muertes. Los fallecidos, atacados por los insectos mientras desbrozaban fincas, fueron un hombre de 79 años en Dozón (Pontevedra) y otro de 76, concejal del PP en Irixoa (A Coruña).

En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación Galega de Apicultura (AGA), Marita Puga, ha advertido que "hay un repunte bastante importante ahora mismo. Hay muchísima presión, se nota sobre todo en las colmenas". La situación es preocupante si se tiene en cuenta que, según la experta, "cada vez hay más nidos y la velutina aprendió a convivir con nosotros y a camuflarse".

Tras la muerte de esas tres personas en Galicia como consecuencia de la picadura de avispas velutinas, las alarmas se han activado a nivel nacional. Uno de los principales problemas es que se está extendiendo por todo el país.

Por ejemplo, tal y como recoge RAC1, los expertos reconocen que se han detectado ejemplares de estos insectos en Cataluña, especialmente en las provincias de Barcelona y Tarragona.

Respecto a la peligrosidad de la avispa velutina, el vicepresidente de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental, Andreu García, ha advertido de que "la picadura por parte de una cantidad elevada de ejemplares de la avispa asiática puede generar una reacción muy fuerte, fatal".

Cabe destacar que la picadura de la avispa asiática no es muy diferente de la de una avispa común. El problema reside en que estas avispas tienen un aguijón mayor y siempre atacan en grupo (especialmente cuando sienten que su nido está en peligro), por lo que el ataque masivo puede llegar a ser mortal, como ha ocurrido en Galicia en estas última semanas.