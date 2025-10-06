No plantes esta flor común en tu jardín: es un imán irresistible para la temida avispa invasora

La avispa asiática (Vespa velutina) es una especie invasora que llegó a Europa de forma accidental a principios de este siglo en un barco de carga procedente de China que tenía como destino el puerto francés de Burdeos.

Desde allí, el insecto 'conquistó' el sur de Francia hasta que llegó a España cruzando los Pirineos. Tras expandirse inicialmente por las regiones españolas del norte, la avispa asiática alcanzó el resto de la península Ibérica (Portugal incluida).

Por ello, hay que tener mucho cuidado de no cultivar una planta que actúa como un imán irresistible para esa avispa invasora. Se trata del platanero, cuyas flores atraen al mencionado insecto.

Tal y como recoge el medio de comunicación NeozOne, las flores de plátano son auténticas fuentes de néctar para las avispas asiáticas, por lo que cientos de estos insectos pueden llegar a reunirse alrededor de la planta. Cabe destacar que las avispas asiáticas no crean nidos, sino que acuden asiduamente al platanero para absorber su néctar.

Pese a ello, hay quienes no se niegan a plantar plataneros pese a atraer a estas especies invasoras y tratan de evitar la presencia de las avispas asiáticas cortando las flores. Otras soluciones pasan por utilizar trampas caseras como botellas de plástico, cócteles de cerveza, vino o sirope de cassis.

En cualquier caso, lo más efectivo para no recibir la visita de avispas asiáticas en el jardín es no plantar ni plataneros ni otras plantas que también atraen a estos insectos, como higueras, sauces y nísperos japoneses.

La avispa asiática puede distinguirse por su tórax y abdomen negro con una franja amarilla, y por las puntas de sus patas amarillas. Su expansión es un problema ecológico, ya que acaba con las poblaciones de abejas y altera gravemente los ecosistemas.

En cuanto a los humanos, la avispa asiática es agresiva cuando se encuentra cerca de su nido y puede causar dolorosas picaduras, ya que su veneno más potente que el de la avispa común. Una picadura de una avispa asiática puede ocasionar escozor, inflamación y enrojecimiento (e incluso reacciones alérgicas graves que pueden llegar a ser mortales).