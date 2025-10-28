Un experto en avisperos alerta sobre lo que puede ocurrir en otoño: "Esto produce hasta 500 reinas"

La avispa asiática (Vespa velutina) es una especie invasora que llegó a Europa de forma accidental a principios de este siglo en un barco de carga procedente de China que tenía como destino el puerto francés de Burdeos. Desde allí, el insecto 'conquistó' el sur de Francia hasta que llegó a España cruzando los Pirineos. Tras expandirse, ahora está causando alarma entre la población.

Un cazador de 55 años, Javier I.P., falleció el domingo por el ataque de avispas velutinas en Cospeito (Lugo). El hombre, según ha informado a EFE el Tecor (Terreno cinegéticamente ordenado) al que pertenecía, estaba cazando perdices muy cerca de su casa, en la parroquia de Xustás. Se sospecha que pisó un nido de velutina y las avispas le picaron. Según la misma fuente, la víctima, que era alérgica, logró avisar a su hermano para que le llevara adrenalina, pero ni este ni los servicios de emergencias que se desplazaron al lugar lograron evitar su muerte.

Según ha publicado El País este martes, este hombre ha sido la tercera persona en perder la vida en Galicia por picaduras de avispas velutinas en tan solo dos semanas. Esto se ha producido, además, fuera del periodo crítico en el que esta especia prolifera —que va de junio a septiembre— y la Xunta pide "precaución, máxime en el caso de tratarse de personas alérgicas".

En otoño los enormes nidos de avispas caen de los árboles, donde a menudo permanecen ocultos entre las hojas, según ha informado el medio FOCUS online, lo que puede provocar consecuencias fatales para personas y animales. El biólogo del Instituto de Investigación Forestal y Natural de Flandes Tim Adriaens declaró al diario belga Het Laateste Nieuws que los nidos de la avispa asiática pueden producir hasta 500 nuevas reinas al año.

Esta especie invasora representa una amenaza para la biodiversidad nativa y la apicultura ya que estas avispas cazan preferentemente abejas y otros insectos, lo que puede dificultar la polinización. Además, pueden reaccionar agresivamente y picar al ser molestados

Sin embargo, el experto resaltó que erradicar la especie es prácticamente imposible. Esto se debe fundamentalmente a que los grandes nidos, que producen cientos de reinas al año, garantizan un crecimiento exponencial de la población.

Los expertos, además, aconsejan no matarla. Uno de los motivos para esto es la comunicación química, ya que cuando un avispón es aplastado, libera una feromona de alarma. Esta sustancia olorosa alerta a otras avispas de un peligro inminente, provocando una reacción defensiva de la colonia. El otro es que los avispones asiáticos son muy comunales y pueden atacar en grupo. Una vez alertados, pueden picarte otro para defender su territorio, lo que aumenta considerablemente el riesgo para los humanos.

Además, matarlos no es eficaz a largo plazo, ya que matar a una avispa aislada no tiene ningún efecto sobre la colonia. Esta acción no resuelve el problema en su origen e incluso puede agravar la situación al provocar una reacción agresiva de otros.