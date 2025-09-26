Científicos hallan peces escaladores de cascadas y relacionan su comportamiento con la reproducción

Un equipo de científicos a logrado fotografiar y grabar en un vídeo de unos raros peces que se dedican a escalar cascadas. De hecho, el vídeo, publicado recientemente, muestra este impresionante comportamiento de un grupo de peces, lo que los investigadores consideran unas observaciones de campo relacionadas con los animales que se encuentran entre las más importantes. Además, es la primera que se logra observar y tomar imágenes a un grupo tan numeroso de estos peces tan poco comunes.

Todo empezó en noviembre de 2024, cuando la policía militar de Brasil avistó un banco de los peces llamados bagres abejorro trepando por rocas resbaladizas detrás de cascadas de entre uno y cuatro metros de altura, según ha publicado Phys.org. Una semana después de ese avistamiento, un equipo de científicos acudió al lugar para observar este espectáculo único y lo capturó con sus cámaras. Este tipo de hallazgos relacionados con nuevos descubrimientos sobre los peces suelen ser poco comunes.

Los investigadores no saben con certeza por qué los peces nadaban río arriba, pero sospechan que puede estar relacionado con la reproducción. Observaron peces machos y hembras, en su mayoría maduros, así como otras tres especies.

«Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de las observaciones de campo para comprender el papel ecológico y las necesidades de conservación de los pequeños peces migratorios, especialmente en el contexto de las posibles amenazas que plantean la fragmentación del hábitat y la construcción de presas en los ríos», afirmaron los investigadores, según recoge el mismo medio especializado.

La observación de campo es una parte fundamental de la conservación de los animales. Los científicos pueden aprender mucho de simples vídeos y fotos. A menudo comparten hallazgos increíbles con el público, como en este caso. Algunos instalan cámaras en directo, como una cámara para águilas colocada en Hilton Head Island Land Trust, situado al sur de California, en Estados Unidos, para que cualquiera con conexión a Internet pueda ser testigo del descubrimiento científico.

Aunque los seres humanos siempre han estado interesados en el comportamiento animal, su estudio real es relativamente nuevo, ya que se remonta solo a la década de 1930. Y es que, sEgún estos expertos, comprender el comportamiento animal es fundamental para la conservación de todas las especies, pero especialmente de las que están en peligro de extinción.