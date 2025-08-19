Encuentran un pez exótico del mar Rojo en el lugar equivocado y un profesor alerta: "Las repercusiones son impredecibles, incluso en la pesca"

Hallazgo extraño en aguas italianas. En el mar Tirreno (la parte del mar Mediterráneo entre las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia y las costas continentales de Toscana, Lacio, Campania y Calabria) ha aparecido un pez exótico del mar Rojo, el Upeneus pori.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Quotidiano Nazionale, Francesco Tiralongo, profesor de la Universidad de Catania, lo define como "una especie exótica invasora lessepsiana, como el pez escorpión o el pez conejo, originaria del mar Rojo y del océano Índico occidental".

Además, el profesor universitario ha explicado que "el Upeneus pori vive en aguas poco profundas, frecuenta fondos arenosos y se alimenta de pequeños invertebrados".

El descubrimiento de esta especie en el mar Tirreno "nos muestra que nos enfrentamos a una fase en la que los 'exóticos' están cada vez más presentes en aguas italianas, debido al aumento de la temperatura del agua", advierte Tiralongo.

Respecto a las consecuencias de la aparición Upeneus pori en esa zona poco habitual, el experto ha señalado que "al tener una superposición ecológica con nuestros salmonetes autóctonos, podría tener un impacto negativo, ya que compiten por el mismo espacio y recursos".

En ese sentido, Francesco Tiralongo ha alertado de que "este salmonete exótico provoca un desequilibrio en el ecosistema que puede repercutir en otras especies e incluso en la pesca en general, a largo plazo, con efectos impredecibles".