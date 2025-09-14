Estas son las 4 razas de perro con mejor visión nocturna que el resto de canes

Durante mucho tiempo circuló la creencia de que los perros percibían la realidad en blanco y negro. Sin embargo, con el paso de los años, este mito ha sido enterrado finalmente por la ciencia. Del mismo modo, también se ha pensado (erróneamente) que los caninos contaban con una mala visión nocturna, algo que tampoco es cierto.

Esto se debe, según explican en tiendaanimal, a que en "los humanos predominan los conos, por eso tenemos una excelente percepción del color y detalles. En cambio, los perros tienen mucha más células bastón, lo que los hace expertos en captar movimientos y ver en condiciones de escasa iluminación".

Qué diferencias hay entre la visión de un perro y la de un humano

Existen varias diferencias ente la vista de una persona y la de un perro, aunque también algunas similitudes. Algunas de ellas son:

Perciben menos detalles.

No ven bien el horizonte .

. Perciben menos colores (los humanos son tricrómatas mientras que los perros son dicrómatas).

(los humanos son tricrómatas mientras que los perros son dicrómatas). Sus pupilas son mayores.

son mayores. Su visión periférica es mayor que la de los humanos.

En resumen, la principal difrencia es que los perros ven el mundo con menos detalles y color, mientras que disfrutan de un campo visual más amplio y son mejores en la visión nocturna que los humanos. Se cree que los colores princpales que ven estos animales son el azul y el amarillo.

Las razas de perro con la visión nocturna más fuerte

Cabe destacar que no hay razas de perros que cuenten con una vista nocturna superior a otras, aunque sí que hay algunas que cuentan con más confianza en condiciones de menos luz. Entre ellas destacan:

Husky.

Sabueso.

Dóberman pinscher.

Pastor alemán.

El motivo por el que los perros ven mejor en la oscuridad que los humanos es debido a que cuentan con una mayor cantidad de bastones (células fotorreceptoras especializadas en la visión con poca luz) y por el tapetum lucidum (la capa de tejido detrás de la retina). Junto con las razas mencionadas anteriormente también destacan los galgos o los labradores retriever.