Los expertos colocan 136 cámaras trampa en el Himalaya para fotografiar a una especie esquiva: por fin se publica una foto del animal

WWF India ha conseguido capturar la imagen del esquivo y misterioso gato de Pallas (Otocolobus manul) en los picos del Himalaya oriental, en Arunachal Pradesh, a una altitud superior a los 4.500 metros. Se trata de la primera vez que se confirma la presencia de esta especie en una región tan remota y de difícil acceso.

El gato de Pallas, conocido por su naturaleza evasiva y su comportamiento, ha sido históricamente uno de los felinos más difíciles de estudiar. A menudo descrito como "escurridizo" y "misterioso", este pequeño felino ha sido objeto de múltiples intentos de investigación, pero hasta ahora no había sido fotografiado en su hábitat natural en el Himalaya.

El equipo de WWF India, con el objetivo de entender mejor la biodiversidad de la región, instaló 136 cámaras trampa en 83 ubicaciones a lo largo de 2.000 kilómetros cuadrados de tierras de pastizales de alta montaña en los distritos de West Kameng y Tawang, entre julio y septiembre de 2024, y con la colaboración de guías locales.

Después de ocho meses de trabajo, las cámaras capturaron imágenes inéditas del gato de Pallas, además de otros felinos salvajes como el leopardo de las nieves, el leopardo común y el gato leopardo. El hallazgo, que amplía la distribución conocida de la especie en el Himalaya oriental, fue celebrado por Rishi Kumar Sharma, director del Programa Himalaya de WWF-India.

"El descubrimiento del gato de Pallas en Arunachal Pradesh, a casi 5000 metros de altitud, es un poderoso recordatorio de lo poco que aún sabemos sobre la vida en las altas montañas del Himalaya. El hecho de que un solo paisaje pueda albergar a todas estas especies, junto con unas tradiciones pastorales tan vibrantes, es un testimonio de su extraordinaria riqueza y resiliencia", señaló el mismo a FanPage.

Cabe destacar que, aunque el gato de Pallas está clasificado como "Preocupación Menor" por la UICN, la especie enfrenta amenazas debido a la pérdida de hábitat y la disminución de sus presas.