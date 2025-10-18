Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ocho cosas que debes llevar siempre en el botiquín para tu perro
Desde productos para curar heridas a jeringuillas por si tienes que administrarle algún producto analgésico a gasas, vendas y tijeras, debes llevar todo lo necesario para un imprevisto que le pueda pasar a tu mascota.

Susana Pérez de Pablos
  Tijeras y pinzas, dos básicosEs importante que lleves unas tijeras siempre en el botiquín de tu perro. Puedes necesitarlas para muchas cosas, al igual que unas pinzas. Por si se le clava una espina, por ejemplo.Getty Images
  Usa siempre guantes de latex al curarleUnos guantes de latex te pueden permitir curar a tu perro con la mayor higiene posible en el momento más inesperado, por eso debes meterlos en su botiquín.Getty Images
  Una solución o pastilla analgésica para evitar el dolorSiempre aconsejado por tu veterinario, es buena idea llevar en el botiquín una solución analgésica o en pastillas. En el caso de que tenga algún accidente, por pequeño que sea, las puede necesitar.Getty Images
  Suero fisiológico o una solución salina, para la limpieza El suero fisiológico o una solución salina también debe ir en el maletín de tu mascota. Puedes necesitarlo si se hace un rasguño o herida, y puede servir para limpiarle antes y evitar infecciones.Getty Images
  Jeringuillas de todos los tamañosLos especialistas aconsejan que llevemos jeringuillas de distintos tamaños encima para las mascotas, ya que tienen muchos usos.Getty Images
  Las vendas y gasas, tanto elásticas como adhesivasComo en el caso de las personas, las curas de los perros requieren llevar vendas y cinta para sujetarlas. También es recomendable llevar elásticas, por si se hace daño, por ejemplo, en una pata.Getty Images
  Un termómetro para controlar cualquier situaciónUn termómetro digital te permitirá controlar la temperatura de tu mascota cuando está pasando una enfermedad o después de una operación. La normal suele estar entre los 37 y 39 grados.Getty Images
  Una pomada cicatrizante para las heridasUna pomada cicatrizante para perros, de venta en farmacias o en tu clínica veterinaria, es el último de los objetos que recomiendan los expertos que lleves en tu botiquín canino. Y ya estárá completo.GETTY IMAGES
