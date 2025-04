Por qué tu perro se pone a dar vueltas antes de dormir: es equivalente a esto que hacemos los humanos

Es de lo más característico. Antes de irse acurrucarse para dormir, prácticamente todos los perros lo hacen. Dan unas pocas de vueltas, girando sobre sí mismos, y, a continuación, se tumban. Ahora, una bióloga conductual ha atendido al portal web neerlandés Quest y ha explicado por qué sucede esto.

La experta en cuestión se llama Claudia Vinke y es de la Universidad de Utrecht. Tal y como ha recogido el sitio web, la explicación a este movimiento responde a "encontrar una una posición correcta para dormir". Y lo ha comparado con las vueltas que damos los humanos en la cama antes de acostarnos.

Asimismo, han señalado que ese círculo también les sirve para olfatear la zona en la que se plantean acurrucarse. De esta manera, pueden saber si ya ha habido otro animal en la zona.

Pero han ido más allá. Según Quest, este giro es uno de los métodos que siguen los animales para termorregularse. Es decir, mantenerse en calor. En palabras de Vinke, "los vientres de los animales peludos también son ligeramente peludos y vulnerables".

La misma experta ha precisado que, para los animales, "dormir acurrucado es la mejor posición". Es la forma que encuentran de mantenerse "seguros y cálidos".

Finalmente, desde Quest han apuntado que los animales no siempre se dan una vuelta antes de acostarse. Y el hecho de hacerlo o no hacerlo, de acuerdo al portal, no parece que guarde relación con el lugar que hayan escogido.