Jesús Vázquez, Aitana Bonmatí e Ibai Llanos en la nueva edición del libro Guinness de los récords
Un total de 12 nuevos logros con sello 'made in Spain' se incorporan a la nueva edición de esta icónica publicación.
El talento, la creatividad y el espíritu de superación de los españoles vuelven a dejar huella en el libro Guinness World Records 2026. Un total de 12 nuevos récords con sello made in Spain se incorporan a la nueva edición de esta icónica publicación, que en total reúne 38 marcas que reafirman a España como un país de logros extraordinarios.
Estos son los 12 nuevos récords que se han incorporado:
- Ibai Llanos acredita la retransmisión más vista de la historia de Twitch, con 3.846.256 espectadores simultáneos, en La Velada del Año 4 celebrada en julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
- Aitana Bonmatí entra en el libro tras lograr su segundo Balón de Oro consecutivo en 2024 —el primero lo consiguió en 2023—. Junto a su compañera del Barcelona Alexia Putellas, comparten el récord de más premios consecutivos del Balón de Oro femenino para un club: cuatro en total.
- El presentador Jesús Vázquez, que será presentador del Benidorm Fest tras abandonar Mediaset, ha logrado el récord mundial de más programas de televisión presentados en español, con un total de 46 formatos distintos desde 1990.
- Rafa Nadal cerró su etapa profesional en 2024 y ostenta el título de ser el jugador con más títulos individuales de Roland Garros, 14, un récord histórico que lo consagra como “el Rey de la Tierra Batida”.
- María José Fuster posee la colección más grande de hueveras del mundo, con 15.485 piezas diferentes registradas el 22 de julio de 2023. Su colección incluye modelos de porcelana, madera, plata y diseños impresos en 3D.
- El joven ciclista Jordi Sala consiguió el récord de más saltos sobre vehículos, 27 en concreto, haciendo el caballito en bicicleta en un minuto. Todo ocurrió en directo, en julio de 2024, en el programa La noche de los récords.
- El deportista Alejandro Soler Tarí estableció el récord de más flexiones sobre libros Guinness en un minuto: 52 repeticiones en equilibrio sobre cuatro libros.
- El ingeniero Luis Mengual logró la aceleración más rápida de 0 a 60 mph (97 km/h) en un kart eléctrico (prototipo) con un tiempo de 1,866 segundos, superando su propio récord anterior de 2,218 segundos.
- Álvaro Martín Mendieta, conocido como el rey de los cordones, es el más rápido en atar tres pares de cordones en forma de lazo: 9,3 segundos. Además, ostenta los récords de más cordones atados en 30 segundos (17) y en un minuto (34), establecidos en 2023.
- La firma de cosmética Clinique logró el récord de más personas maquilladas con el mismo tono de base en una hora, maquillando a 229 personas en un evento celebrado el 28 de noviembre de 2024 en Madrid.
- El escritor Eloy Moreno consiguió el récord de más libros firmados en 12 horas, con un total de 11.088 ejemplares rubricados el 8 de febrero de 2025 entre su editorial y la plaza del Callao, en Madrid.
- El malagueño Rubén Roldán Bustos se consolida como pionero del parkour paralímpico. A pesar de haber perdido una pierna, su dominio en acrobacias y su impacto mediático le aseguran un lugar histórico.
Estos son solo 12 de los 2.897 logros increíbles de todo el mundo que quedan recogidos en la nueva edición del libro Guinness World Records lanzado el pasado mes de octubre.