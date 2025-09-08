Saca estas plantas cuanto antes de tu hogar: son un refugio para las chinches y otras plagas

Tener chinches en el hogar es una experiencia desagradable que habitualmente se detecta cuando se sufre una picadura y que suele relacionarse con la existencia de suciedad en la vivienda.

Sin embargo, el factor de la limpieza no es el único importante para prevenir la presencia de chinches y otras plagas en casa. Algo igual de determinante son las plantas que se tengan en el inmueble.

El motivo es que hay ciertas plantas que por sus propiedades naturales atraen a las plagas. Por lo tanto, mantener una higiene adecuada no es suficiente para mantener lejos del hogar a determinados insectos.

Tal y como recoge el medio de comunicación polaco Zielona Interia, se trata de plantas que crean un entorno tan cómodo para las chinches y otras plagas que a veces es incluso el lugar en el que se reproducen.

En concreto, entre las plantas que actúan como un auténtico imán para atraer a las chinches (y que, por lo tanto, habría que evitar tener en el hogar) se encuentran los girasoles, la manzanilla y el diente de león.

Igualmente, hay otras plantas que por su tendencia a retener la humedad son un refugio para las chinches. Algunos ejemplos son los ficus, los helechos, las hiedras, las dracaenas o las orquídeas.

La razón por la que es tan difícil acabar con las chinches

Las chinches pueden suponer un importante problema en el hogar debido a la gran dificultad para poderse deshacer de ellas. Los insecticidas que se venden en los supermercados no sirven para acabar con ellas y en la inmensa mayoría de ocasiones es necesario contratar un servicio profesional de extinción de plagas.

En ese sentido, los expertos apuntan (con el respaldo de diversos científicos) que la razón por la que es tan difícil acabar con las chinches es el desarrollo por parte de estos parásitos de mutaciones genéticas que hacen que sean resistentes a los productos habitualmente utilizados para eliminarlos.