Una experta en control de plagas pide no poner tu maleta en este rincón de la habitación del hotel: "Lo peor que puedes hacer"

Las chinches cuentan con el tamaño de una semilla de manzana y apenas miden siete milímetros de largo, por lo que su presencia, muchas veces, suele pasar desapercibida. Sin embargo, expertos como Sanna Oinonen, quien habla con la publicación finlandesa IS, aconsejan revisar bien las habitaciones para comprobar si hay algún ejemplar cerca, pues estos parásitos se alimentan de la sangre humana y aunque no trasmiten enfermedades pueden llegar a causar algunas molestias, así como picazón.

El primer lugar donde se debe investigar es en la cama, pues suelen encontrarse pequeñas pruebas que delatan su presencia cerca, como los rastros de sus excrementos, los cuales se asemejan a las manchas de tinta, tal y como se aprecia en la imagen superior. "Lo peor que puedes hacer es usar la cama como plataforma para tu maleta o tener maletas abiertas junto o debajo de ella", explica Oinonen.

Para ello, revisa las patas de la cama, las grietas, sus juntas e incluso los agujeros de los tornillos. "Si no se encuentran pequeñas manchas o insectos sospechosos, uno puede sentirse relativamente seguro", apunta Oinonen, que advierte que eso no asegura que no haya ningún ejemplar en la habitación.

De hecho, según explica, las chinches se alimentan una vez a la semana y expulsan sus heces después de cada comida, por lo que si acudes a un hotel, lo normal es que no notes su presencia, a menos que el problema sea demasiado grave.

Por ello, la mejor opción cuando vamos de viaje y acudimos a un hotel u hostal es mantener alejadas, como forma preventiva, las maletas de la cama, "incluso si la cama y sus estructuras parecen limpias". Como alternativa, la experta recomienda "mantener al menos 1,5 metros de espacio alrededor de la cama y el equipaje".

Cabe destacar que las telas y las patas de madera suelen ser los lugares preferidos de las chinches, mientras que superficies lisas y resbaladizas como el plástico o el aluminio suelen ser sus enemigos naturales. En este sentido, una maleta de estos materiales es mucho más segura para evitar su presencia.

En el supuesto de sospechar tener alguna chinche tras el viaje, la experta aconseja llevar las maletas a un servicio de congelación directamente desde el aeropuerto o en el congelador en casa durante una semana. También se puede aplicar calor, pues acaba con ellas. Para ello, coloca la maleta en una bolsa de basura sellada en un estante superior durante cuatro horas en una sauna a una temperatura media de entre 20 y 30 grados.

En el caso de que la casa se infecte de chinches, la mejor opción es consultar a un especialista o servicio de control de plagas para que acabe con ellas. En algunos casos, las compañías de seguros pueden pagar indemnizaciones, siempre y cuando los daños hayan sido causados por esta plaga.