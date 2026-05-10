Susana Blanco, experta en veterinaria: "Si ves a tu perro haciendo esto, sé que es muy tentador, pero no lo despiertes porque puede ser peligroso"

Muchos dueños de perros han visto alguna vez que su mascota empieza a mover las patas mientras duerme, emite pequeños sonidos, tiembla ligeramente o incluso parece estar corriendo en sueños. La reacción más habitual suele ser despertarlo por miedo a que esté sufriendo una pesadilla o se encuentre mal.

Sin embargo, la experta en veterinaria Susana Blanco advierte de que hacerlo puede no ser buena idea. "Si ves a tu perro haciendo esto o esto, sé que es muy tentador, pero no lo despiertes porque puede ser peligroso", explica la especialista en uno de sus vídeos de TikTok @aromanimalia sobre comportamiento animal.

Los perros también sueñan

Según explica Susana Blanco, los perros atraviesan distintas fases del sueño igual que los humanos. Entre ellas se encuentra la conocida fase REM, el momento en el que se producen los sueños y en el que el cerebro mantiene una elevada actividad.

Durante esa etapa es completamente normal que el animal se mueva, haga pequeños ruidos, tiemble o incluso parezca correr mientras duerme. "Los perros, al igual que nosotros, tienen diferentes fases de sueño y en la fase REM sueñan", señala.

Despertarlo puede generar confusión

Aunque muchas personas actúan por instinto intentando calmar al animal, la veterinaria insiste en que interrumpir ese momento puede ser contraproducente. "Si lo despiertas en ese momento puedes generarle confusión o incluso que reaccione mal", advierte.

Al despertarse de forma brusca en plena fase REM, algunos perros pueden tardar unos segundos en reconocer el entorno o reaccionar sobresaltados. En determinados casos, especialmente si el animal es nervioso o asustadizo, podría responder de una mala forma. No se trata de una agresividad consciente, sino de una reacción involuntaria fruto de la desorientación momentánea al salir del sueño profundo.

Cómo actuar si tu perro se mueve dormido

La recomendación principal de la experta es "dejarle dormir tranquilo". En lugar de despertarlo, los especialistas aconsejan observar simplemente que la respiración sea normal y que el episodio dure solo unos segundos o minutos.

En la mayoría de los casos, el perro continuará descansando con normalidad después de esos movimientos. Además, los veterinarios recuerdan que dormir bien es fundamental para la salud física y emocional de los animales, especialmente en cachorros y perros mayores.

Un comportamiento completamente natural

Aunque muchas personas creen que el perro está teniendo una pesadilla, lo cierto es que no existe evidencia clara de que esos movimientos indiquen necesariamente una experiencia negativa. De hecho, Susana Blanco utiliza una imagen muy gráfica para explicarlo: "Puede ser que simplemente esté corriendo por un bosque lleno de mariposas".

Los estudios sobre comportamiento animal apuntan a que los perros pueden revivir experiencias del día a día mientras sueñan, igual que ocurre con las personas. Paseos, juegos, olores o momentos cotidianos podrían formar parte de esa actividad cerebral nocturna.

Cuándo sí conviene preocuparse

Los expertos diferencian estos movimientos normales del sueño de otros síntomas que sí pueden requerir atención veterinaria, como convulsiones, rigidez corporal intensa, pérdida de conciencia prolongada o dificultades respiratorias.

Si los episodios son muy frecuentes, extremadamente intensos o el animal muestra comportamientos extraños al despertar, sí recomiendan consultar con un especialista. Pero en la mayoría de las ocasiones, esos pequeños espasmos, ladridos suaves o patas en movimiento no son más que señales de que el perro está profundamente dormido.