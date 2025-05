Un experimento único sorprende al demostrar que las hormigas vencen a los humanos en un reto de inteligencia colectiva 

Un equipo de científicos ha realizado un experimento que nunca antes se había hecho para poner a prueba la inteligencia de las hormigas y compararla con la de los humanos. El ensayo ha revelado una conclusión tan inesperada como contundente.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), enfrentó a grupos de humanos y colonias de hormigas Paratrechina longicornis en un reto geométrico conocido como el “puzzle del piano”, un problema clásico en robótica.

La prueba consistía en trasladar una pieza en forma de T a través de un laberinto estrecho y sin mapas. Para asegurar una comparación justa, el desafío fue adaptado a la escala de cada especie. Más allá de la curiosidad científica, este hallazgo invita a reflexionar ya que los resultados fueron sorprendentes.

Humanos vs hormigas

Para resolver el problema, en el caso de los humanos, se dividió en dos fases: actuando de forma individual y otra en grupo. Los que actuaron solos resolvieron el problema con eficacia gracias a su razonamiento y visión espacial. Sin embargo, su rendimiento en grupo, especialmente cuando no podían comunicarse, cayó drásticamente. Sin palabras, gestos ni miradas permitidas, los equipos humanos se volvieron torpes y descoordinados. En cambio, las hormigas mejoraban su desempeño al trabajar juntas, sin lenguaje ni jerarquías.

Como conclusión, y para sorpresa de todos, el experimento determinó que las hormigas pueden superar a los humanos en tareas de resolución colectiva de problemas, especialmente cuando se elimina la posibilidad de comunicarse. Este hallazgo, liderado por la física Tabea Dreyer del Instituto Weizmann de Ciencias, pone en jaque la visión tradicional sobre la superioridad humana en términos de inteligencia grupal.

Sin pensar pero en equipo

El secreto, según explican los investigadores, radica en el comportamiento emergente de una inteligencia colectiva que surge de la interacción constante entre individuos. Las hormigas no piensan, pero su persistencia y capacidad para seguir una dirección común, incluso tras errores, les permite actuar como un superorganismo eficaz.

Por el contrario, los grupos humanos sin comunicación caían en lo que los expertos llaman “codicia geométrica”. Se trata de tomar decisiones inmediatas basadas en la dirección más obvia, aunque no sea la más inteligente. La falta de coordinación convertía sus habilidades cognitivas en un obstáculo.

Observar la naturaleza para mejorar

Este experimento no solo pone en evidencia la creencia de que “muchas cabezas piensan mejor que una”, sino que también replantea la forma en que diseñamos grupos de trabajo y estructuras colaborativas.

Las hormigas, sin egos ni competencia, maximizan la cooperación por diseño evolutivo. Más allá de la curiosidad científica, este hallazgo invita a reflexionar sobre que los humanos, con emociones, expectativas y sesgos, necesitan algo más que inteligencia para trabajar bien en grupo, es decir, necesitan entenderse.