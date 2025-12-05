El respetado antropólogo británico Jason Hickel es muy claro al hablar de la decisión de España sobre Eurovisión

El antropólogo británico Jason Hickel, autor y miembro de la Royal Society of Arts y catedrático del Instituto de Ciencia y Tecnología Medioambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha expresado con toda rotundidad sobre la decisión de España de retirarse del Festival de Eurovisión.

La decisión de España ha llegado después de que la 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del concurso, haya decidido mantener a Israel como participante del certamen, pese a las protestas de un grupo de países encabezado por España, a cuya renuncia se han sumado otros países como Países Bajos (AVROTRÓS), Eslovenia (RTV Slovenija) e Irlanda (RTÉ).

En un mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Hickel ha sido demoledor: "Irlanda, España, Eslovenia y los Países Bajos boicotean Eurovisión por la participación de Israel. Es una decisión absolutamente correcta. Nunca normalicen un régimen genocida".

El antropólogo ya se había pronunciado en verano de 2024 con toda rotundidad contra lo ocurrido en Palestina: "Estamos en un punto en el que los israelíes pueden masacrar a civiles en Gaza y Cisjordania con total impunidad. Esto es peor que lo que vimos en el apartheid de Sudáfrica y Rhodesia. La analogía más cercana es la colonización europea de América, donde se mataba por deporte y se aniquilaba la resistencia".

El año pasado ya avisó: "Esto es intolerable"

Más recientemente, en un artículo publicado el pasado mes de agosto, Hickel denunciaba que Israel "no solo" está empeñado en la limpieza étnica de Palestina, sino que interviene en todas partes para aplastar los movimientos populares y crear caos e inestabilidad: "Y esto es intolerable".

"Así pues, Israel no es un 'aliado' de Estados Unidos en el sentido convencional del término. Es una fuerza subsidiaria, un perro de ataque. Esta relación es particularmente útil para Estados Unidos porque le permite mantener cierta distancia de sus acciones y una negación plausible", avisaba.

Israel, "un perro de ataque"

El antropólogo subrayaba que "la única manera en que Estados Unidos dejará de armar, financiar y apoyar al régimen sionista es que le resulte demasiado costoso hacerlo": "Esto dependerá de la fuerza de la oposición política y militar regional; de la fuerza del Grupo de La Haya y del movimiento de boicot, desinversión y sanciones; y de la fuerza de las medidas punitivas que puedan aplicar los tribunales internacionales".