Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía a los 77 años

El periodista y escritor Alfonso Ussía ha fallecido a los 77 años tal y como ha confirmado El Debate, el medio de comunicación con el que colaboraba desde finales de 2021. Según ha explicado el periódico Ussía ha continuado escribiendo su columna semanal hasta el pasado martes a pesar de sus problemas de salud.

También ha adelantado la noticia el diario ABC, donde desempeñó gran parte de su trayectoria profesional. Ussía comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas. Desde los ya citados hasta Diario 16, La Razón, Época o El cocodrilo.