Despeja la X: Bruselas multa a la red social de Elon Musk con 120 millones de euros por diseño engañoso de la verificación azul
Despeja la X: Bruselas multa a la red social de Elon Musk con 120 millones de euros por diseño engañoso de la verificación azul 

La Comisión Europea ha asegurado que la plataforma estadounidense ha incumplido con sus obligaciones de transparencia en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea.

Sergio Coto
Elon Musk, en la Ceremonia del Premio Breakthrough en el Museo de la Academia de Cine, el 13 de abril de 2024 en Los Ángeles (California).Taylor Hill / Getty Images

Igual para él es una propina, pero Bruselas ha terminado despejando la X. La Comisión Europea ha anunciado una multa de 120 millones de euros contra la red social X, liderada por Elon Musk, por no cumplir con sus obligaciones de transparencia, según lo regula la Ley de Servicios Digitales europea (DSA, según sus siglas en inglés).

Si ayer anunciaba la apertura de una investigación a Meta por el acceso de proveedores de IA a WhatsApp, esta vez, el golpe ha sido para la red social del multimillonario sudafricano.

"Las infracciones incluyen el diseño engañoso de su 'marca de verificación azul', la falta de transparencia de su repositorio de publicidad y la falta de acceso a datos públicos para investigadores", ha señalado la Comisión Europea en un escrito.

En el caso de la marca de verificación azul en X, Bruselas ha criticado que "engaña a los usuarios". "Esto infringe la obligación de la DSA de que las plataformas en línea prohíban las prácticas de diseño engañosas en sus servicios. En X, cualquiera puede pagar para obtener el estado de 'verificado' sin que la empresa verifique de forma significativa quién está detrás de la cuenta, lo que dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan", ha expuesto.

La Comisión Europea justifica que este engaño "expone a los usuarios a estafas, incluyendo fraudes de suplantación de identidad, así como a otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos". "Si bien la DSA no exige la verificación de usuarios, prohíbe claramente que las plataformas en línea afirmen falsamente que los usuarios han sido verificados, cuando dicha verificación no se ha realizado", asegura.

Y, en todo ello, también se encuentra la falta de transparencia en los anuncios. Defienden que no "cumple con los requisitos de transparencia y accesibilidad de la DSA". "Los repositorios de anuncios accesibles y con capacidad de búsqueda son fundamentales para que los investigadores y la sociedad civil detecten estafas, campañas de amenazas híbridas, operaciones de información coordinadas y anuncios falsos", ha denunciado.

Algo que también ha recriminado ha sido que no proporciona a los investigadores "acceso a los datos públicos de la plataforma". Ponen de ejemplo, que sus condiciones de servicio "prohíben a los investigadores elegibles acceder de forma independiente a sus datos públicos, incluso mediante scraping". "La multa impuesta hoy se ha calculado teniendo en cuenta la naturaleza de estas infracciones, su gravedad en términos de usuarios de la UE afectados y su duración", ha justificado.

La red social X tiene ahora 60 días hábiles para contestar y dar detalles de las medidas que aplicará para volver a cumplir con la normativa. También tiene 90 días, para presentar un plan de acción respecto al repositorio de publicidad y el acceso para los investigadores. "El incumplimiento de la decisión de incumplimiento puede dar lugar al pago de multas periódicas. La Comisión sigue colaborando con X para garantizar el cumplimiento de la decisión y, en general, de la DSA", ha sentenciado.

Sergio Coto
Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 