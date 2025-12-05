Despeja la X: Bruselas multa a la red social de Elon Musk con 120 millones de euros por diseño engañoso de la verificación azul 

Elon Musk, en la Ceremonia del Premio Breakthrough en el Museo de la Academia de Cine, el 13 de abril de 2024 en Los Ángeles (California).

Igual para él es una propina, pero Bruselas ha terminado despejando la X. La Comisión Europea ha anunciado una multa de 120 millones de euros contra la red social X, liderada por Elon Musk, por no cumplir con sus obligaciones de transparencia, según lo regula la Ley de Servicios Digitales europea (DSA, según sus siglas en inglés).

Si ayer anunciaba la apertura de una investigación a Meta por el acceso de proveedores de IA a WhatsApp, esta vez, el golpe ha sido para la red social del multimillonario sudafricano.

"Las infracciones incluyen el diseño engañoso de su 'marca de verificación azul', la falta de transparencia de su repositorio de publicidad y la falta de acceso a datos públicos para investigadores", ha señalado la Comisión Europea en un escrito.

En el caso de la marca de verificación azul en X, Bruselas ha criticado que "engaña a los usuarios". "Esto infringe la obligación de la DSA de que las plataformas en línea prohíban las prácticas de diseño engañosas en sus servicios. En X, cualquiera puede pagar para obtener el estado de 'verificado' sin que la empresa verifique de forma significativa quién está detrás de la cuenta, lo que dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan", ha expuesto.

La Comisión Europea justifica que este engaño "expone a los usuarios a estafas, incluyendo fraudes de suplantación de identidad, así como a otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos". "Si bien la DSA no exige la verificación de usuarios, prohíbe claramente que las plataformas en línea afirmen falsamente que los usuarios han sido verificados, cuando dicha verificación no se ha realizado", asegura.

Y, en todo ello, también se encuentra la falta de transparencia en los anuncios. Defienden que no "cumple con los requisitos de transparencia y accesibilidad de la DSA". "Los repositorios de anuncios accesibles y con capacidad de búsqueda son fundamentales para que los investigadores y la sociedad civil detecten estafas, campañas de amenazas híbridas, operaciones de información coordinadas y anuncios falsos", ha denunciado.

Algo que también ha recriminado ha sido que no proporciona a los investigadores "acceso a los datos públicos de la plataforma". Ponen de ejemplo, que sus condiciones de servicio "prohíben a los investigadores elegibles acceder de forma independiente a sus datos públicos, incluso mediante scraping". "La multa impuesta hoy se ha calculado teniendo en cuenta la naturaleza de estas infracciones, su gravedad en términos de usuarios de la UE afectados y su duración", ha justificado.

La red social X tiene ahora 60 días hábiles para contestar y dar detalles de las medidas que aplicará para volver a cumplir con la normativa. También tiene 90 días, para presentar un plan de acción respecto al repositorio de publicidad y el acceso para los investigadores. "El incumplimiento de la decisión de incumplimiento puede dar lugar al pago de multas periódicas. La Comisión sigue colaborando con X para garantizar el cumplimiento de la decisión y, en general, de la DSA", ha sentenciado.