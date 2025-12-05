Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los mensajes de Pradas con Mazón y su jefe de Gabinete: desde el "cojonudo" al "de confinar nada, por favor"
Los mensajes de Pradas con Mazón y su jefe de Gabinete: desde el "cojonudo" al "de confinar nada, por favor"

En otros mensajes que han salido a la luz, el entonces jefe de gabinete de Mazón llegó a pedir a Pradas a las 19:54 del día de la DANA que "de confinar nada, por favor" y que se "quitase eso de la cabeza".

La exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; en una imagen de archivo.
La exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; en una imagen de archivo.Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

"Cojonudo". Esa fue la respuesta del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras ser informado vía WhatsApp por la entonces consejera de Emergencia, Salomé Pradas, sobre la situación del barranco del Poyo y del río Utiel, según ha informado este viernes el diario El País.

"Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más me preocupa ahora es la zona Ribera Alta, barranco pollo [sic] y río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope", se puede leer en uno de los mensajes que envío supuestamente Pradas. "Cojonudo", respondió media hora después el entonces presidente de la Generalitat. 

Momentos más tarde, a las 14:11 horas, Pradas volvió a contactar con Mazón para decirle que "la cosa se complica en Utiel". Apenas unos minutos después, a las 14:25, contactó con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, para repetirle lo mismo. "La cosa se complica en Utiel", escribió de nuevo Pradas. "¿De lluvia?", le respondió entonces Cuenca. "El río. Se está desbordando", señaló Pradas. "Vale. Ostias", contestó en apenas unos segundos el entonces jefe de gabinete de Mazón. 

En otros mensajes que han salido a la luz, y que por lo que se aprecia, se han reproducido desde la parte de Pradas, Cuenca llegó a pedir horas más tarde, a las 19:54 del día de la DANA, que "de confinar nada, por favor" y a las 20:05 le dijo que se "quitase eso de la cabeza". La defensa de Pradas defiende que estos mensajes "demuestran, junto con las llamadas, que Pradas tuvo a Presidencia de la Generalitat al corriente de lo que iba sucediendo antes y durante el Cecopi". 

-Noticia en ampliación- 

