Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Pueden otras televisiones españolas emitir Eurovisión si no lo hace RTVE? Hemos preguntado a la UER y esta es su respuesta
Eurovisión

¿Pueden otras televisiones españolas emitir Eurovisión si no lo hace RTVE? Hemos preguntado a la UER y esta es su respuesta

Además de su abandono, la cadena pública también confirmó que no emitirá en ninguna de sus plataformas las semifinales y la final de la próxima edición del festival.

Javier Escartín
Javier Escartín
La actuación de Nebulossa en Eurovisión.
La actuación de Nebulossa en Eurovisión.GTRES

RTVE anunció este jueves que no participará en el próximo festival de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ente organizador del certamen, confirmara a su vez la presencia de Israel en el concurso. 

El certamen musical había aplazado hasta este diciembre la decisión sobre si era conveniente la presencia de la televisión pública israelí por la ofensiva llevada a cabo por el gobierno de este país sobre Gaza, que algunas organizaciones y países han calificado como genocidio.

RTVE solicitó por escrito una votación secreta de todos los miembros sobre esta cuestión durante la Asamblea General de la UER celebrada ayer en Suiza, pero el organismo se negó y se limitó a someter a "referéndum" los cambios en el sistema de votación que anunció hace dos semanas, pero que no guardan relación directa sobre la presencia o no de Israel en el festival.

"Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", señaló la cadena en el posterior comunicado que publicó anunciando que, por primera vez desde 1961, España no participará en Eurovisión.

Como consecuencia de su abandono, RTVE también anunció que no emitirá ni las semifinales ni la final del concurso. Algo que tendrá un gran impacto en los resultados globales de audiencia del festival, puesto que España fue en 2025 el tercer país que más audiencia aportó al concurso, sólo por detrás de Alemania y Reino Unido. Casi seis millones de espectadores siguieron en nuestro país la participación de Melody, lo que representó alrededor de 10% de la suma total de espectadores a nivel mundial (datos online aparte).

¿Un festival de Eurovisión en Antena 3? ¿O en Tele5?

Pero, ¿puede otra cadena española emitir Eurovisión ahora que RTVE no lo va a hacer? ¿Podrían Atresmedia, Mediaset o alguna cadena autonómica presentar una oferta para adquirir los derechos de retransmisión? Las normas del festival, en el apartado referido a derechos intelectuales, señalan que "las cadenas de televisión de países donde los derechos siguen disponibles pueden adquirir de la UER el derecho a transmitir el festival" y reserva el derecho preferencial para los "miembros de la UER no participantes".  En este aspecto, cabe recordar que RTVE es la única cadena española que forma parte de la UER como miembro de pleno derecho. 

A preguntas de El HuffPost, RTVE ha declinado hacer comentarios al considerar que no es un "asunto" suyo. La UER, por su parte, ha respondido a este medio asegurando que los espectadores españoles podrán ver las semifinales y la final del concurso a través del canal oficial de Youtube del festival y que podrán votar por su candidatura favorita a través de su app, unos votos que se sumarán a los de la audiencia de los otros países que no participan y que se engloban bajo el nombre de "resto del mundo". Por lo que de su respuesta se deduce que ninguna otra cadena podría comprar los derechos de retransmisión para España.

Lo que sí es seguro es que ningún otro ente puede enviar un representante español al concurso, puesto que se te trata de un derecho exclusivo de RTVE como miembro activo de la UER. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 