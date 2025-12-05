¿Pueden otras televisiones españolas emitir Eurovisión si no lo hace RTVE? Hemos preguntado a la UER y esta es su respuesta

RTVE anunció este jueves que no participará en el próximo festival de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ente organizador del certamen, confirmara a su vez la presencia de Israel en el concurso.

El certamen musical había aplazado hasta este diciembre la decisión sobre si era conveniente la presencia de la televisión pública israelí por la ofensiva llevada a cabo por el gobierno de este país sobre Gaza, que algunas organizaciones y países han calificado como genocidio.

RTVE solicitó por escrito una votación secreta de todos los miembros sobre esta cuestión durante la Asamblea General de la UER celebrada ayer en Suiza, pero el organismo se negó y se limitó a someter a "referéndum" los cambios en el sistema de votación que anunció hace dos semanas, pero que no guardan relación directa sobre la presencia o no de Israel en el festival.

"Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", señaló la cadena en el posterior comunicado que publicó anunciando que, por primera vez desde 1961, España no participará en Eurovisión.

Como consecuencia de su abandono, RTVE también anunció que no emitirá ni las semifinales ni la final del concurso. Algo que tendrá un gran impacto en los resultados globales de audiencia del festival, puesto que España fue en 2025 el tercer país que más audiencia aportó al concurso, sólo por detrás de Alemania y Reino Unido. Casi seis millones de espectadores siguieron en nuestro país la participación de Melody, lo que representó alrededor de 10% de la suma total de espectadores a nivel mundial (datos online aparte).

¿Un festival de Eurovisión en Antena 3? ¿O en Tele5?

Pero, ¿puede otra cadena española emitir Eurovisión ahora que RTVE no lo va a hacer? ¿Podrían Atresmedia, Mediaset o alguna cadena autonómica presentar una oferta para adquirir los derechos de retransmisión? Las normas del festival, en el apartado referido a derechos intelectuales, señalan que "las cadenas de televisión de países donde los derechos siguen disponibles pueden adquirir de la UER el derecho a transmitir el festival" y reserva el derecho preferencial para los "miembros de la UER no participantes". En este aspecto, cabe recordar que RTVE es la única cadena española que forma parte de la UER como miembro de pleno derecho.

A preguntas de El HuffPost, RTVE ha declinado hacer comentarios al considerar que no es un "asunto" suyo. La UER, por su parte, ha respondido a este medio asegurando que los espectadores españoles podrán ver las semifinales y la final del concurso a través del canal oficial de Youtube del festival y que podrán votar por su candidatura favorita a través de su app, unos votos que se sumarán a los de la audiencia de los otros países que no participan y que se engloban bajo el nombre de "resto del mundo". Por lo que de su respuesta se deduce que ninguna otra cadena podría comprar los derechos de retransmisión para España.

Lo que sí es seguro es que ningún otro ente puede enviar un representante español al concurso, puesto que se te trata de un derecho exclusivo de RTVE como miembro activo de la UER.