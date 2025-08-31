Un veterinario apunta las comidas que cada perro necesita a cada edad: algunos verán reducida su dieta

Tener un perro en casa es siempre un motivo de felicidad y cariño que a todo el mundo anima y alegra. Sin embargo, un perro, en muchas ocasiones, es mucho más que cualquier otra mascota, de hecho es muy común ver cómo los dueños pueden llegar a tratarlos casi como personas: el trato, los mimos, las facilidades que se le dan y el cómo los cuidan, hacen de los canes un ser querido más.

Pero esto tiene que verse reflejado en todos los aspectos, ya que en muchos casos, hay dueños que se despreocupan en exceso de algunos hábitos de los perros, como puede ser la limpieza o la alimentación. Esto provoca, que puedan desarrollar enfermedades y sobrepeso con el paso del tiempo, por lo que es vital tener todos los aspectos muy controlados.

Es cierto que en la mayoría de los casos no se hace con ninguna maldad sino simplemente por desconocimiento, pero los efectos pueden ser igual de graves. Hablamos de la alimentación, y de cómo esta debe ser óptima para que nuestros acompañantes cuadrúpedos puedan tener una vida larga y sana.

Para ello, es fundamental tener en cuenta algunos factores clave, que influyen decisivamente en la dieta de nuestros perros: uno de ellos es la edad y otro es el tamaño. En este sentido, el veterinario Ami Anwary, ha compartido públicamente algunos conocimientos importantísimos para una mejor vida de los canes.

Habitualmente, comparte numerosos conocimientos a través de su cuenta de TikTok, y recientemente ha publicado cuáles son las comidas idóneas para cada perro en función de su edad.

En función de su edad, el Dr. Anwary sostiene que:

Cachorros (de 8 a 12 semanas): Deben realizar entre 4 y 6 comidas pequeñas diarias, ya que sus estómagos aún no están desarrollados ni cuentan con la felixibilidad y tamaño de un adulto.

Cachorros (3 a 6 meses): En este caso, ya aconseja reducir entre una y tres comidas, dejándolas en tres diarias. Según explica, las necesidades nutritivas siguen siendo muy elevadas pero su estómago ya puede asimilar una mayor cantidad de comida.

Perros jóvenes (de 6 a 12 meses): Al final de esta etapa un perro se puede considerar adulto, por lo que ya pueden realizar dos comidas, aunque el proceso de reducción de raciones debe ser gradual.

Dependiendo de su tamaño: