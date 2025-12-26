Preguntan a una mujer de 92 años qué les diría a los jóvenes que alaban el franquismo y lanza un mensaje insuperable

Una encuesta de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva semanas provocando debate y reacciones por dos datos demoledores que arrojaba: un 19% de los jóvenes piensa que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles califican aquellos años como "buenos" o "muy buenos".

Para contestar a esa parte de la población han salido historiadores, expertos y rostros conocidos. Pero también gente más anónima que vivió aquella época tiene mucho que decir. Es el caso de Pepa, una mujer de 92 años que ha lanzado un mensaje rotundo a todos aquellos que idealizan aquellos años sin haberlos vivido.

El vídeo, que ha subido a Instagram con su permiso martacillan, está teniendo una gran repercusión y en pocas horas acumula cientos de miles de reproducciones. En las imágenes, le preguntan a la mujer: "¿Tú qué piensas de esa gente joven, joven, que dice que con Franco se vivía mejor?".

"Han comido y no lo han vivido"

"Que le den por culo", zanja la mujer antes de añadir: "Esa gente no sabe nada porque esa gente joven han comido y no lo han vivido. Han vivido con su madre y con su padre y ya está. Se acabó. Claro, si el padre o la madre han sido carajotes también, que son de los que han dicho Franco y arriba España, pues entonces no tiene arreglo. Es lo único que te pasa".

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha dado una posible explicación a por qué ese 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

La opinión de los historiadores

Casanova, que precisamente estos días presenta su último libro, titulado Franco, ha señalado al respecto que él suele ir "a muchos institutos" y que "en realidad lo que está funcionando es la desmemoria".

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto ha sido rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares".

"Han vendido y han manipulado para dar esa otra imagen de los tiranos y eso cuando ha llegado la ultraderecha en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, Holanda etc, ese fenómeno ha saltado por los aires y nos hemos encontrado con unos jóvenes en los que creíamos que la educación era lo fundamental, pero resulta que esos jóvenes no dependen solo de lo que les explican en los institutos, sino de las redes sociales, de populistas… Y por ahí van las cosas", alertaba.