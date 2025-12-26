Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a una mujer de 92 años qué les diría a los jóvenes que alaban el franquismo y lanza un mensaje insuperable
Virales
Virales

Preguntan a una mujer de 92 años qué les diría a los jóvenes que alaban el franquismo y lanza un mensaje insuperable

Difícil decir más con menos.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Francisco Franco, un mes antes de morir
Francisco Franco y, a la derecha, un jarrón enorme.GETTY

Una encuesta de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva semanas provocando debate y reacciones por dos datos demoledores que arrojaba: un 19% de los jóvenes piensa que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles califican aquellos años como "buenos" o "muy buenos".

Para contestar a esa parte de la población han salido historiadores, expertos y rostros conocidos. Pero también gente más anónima que vivió aquella época tiene mucho que decir. Es el caso de Pepa, una mujer de 92 años que ha lanzado un mensaje rotundo a todos aquellos que idealizan aquellos años sin haberlos vivido.

El vídeo, que ha subido a Instagram con su permiso martacillan, está teniendo una gran repercusión y en pocas horas acumula cientos de miles de reproducciones. En las imágenes, le preguntan a la mujer: "¿Tú qué piensas de esa gente joven, joven, que dice que con Franco se vivía mejor?".

"Han comido y no lo han vivido"

"Que le den por culo", zanja la mujer antes de añadir: "Esa gente no sabe nada porque esa gente joven han comido y no lo han vivido. Han vivido con su madre y con su padre y ya está. Se acabó. Claro, si el padre o la madre han sido carajotes también, que son de los que han dicho Franco y arriba España, pues entonces no tiene arreglo. Es lo único que te pasa".

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha dado una posible explicación a por qué ese 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

La opinión de los historiadores 

Casanova, que precisamente estos días presenta su último libro, titulado Franco, ha señalado al respecto que él suele ir "a muchos institutos" y que "en realidad lo que está funcionando es la desmemoria".

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto ha sido rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares".

"Han vendido y han manipulado para dar esa otra imagen de los tiranos y eso cuando ha llegado la ultraderecha en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, Holanda etc, ese fenómeno ha saltado por los aires y nos hemos encontrado con unos jóvenes en los que creíamos que la educación era lo fundamental, pero resulta que esos jóvenes no dependen solo de lo que les explican en los institutos, sino de las redes sociales, de populistas… Y por ahí van las cosas", alertaba.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 