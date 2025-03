Una voluntaria destapa la "masacre silenciosa" de esta raza de perros en España: "No vale ni una peseta"

Según datos de las protectoras de animales, más de 40.000 galgos son asesinados cada año. Esta popular raza se ha considerado en España como la raza de los perros cazadores por excelencia siendo en muchos casos criados, maltratados, explotados y sacrificados.

Cinzia Crea, voluntaria de la asociación italiana por los galgos Insieme per FBM parte de la Fundación Benjamín Mehnert, ha concedido una entrevista al medio Fanpage, en la que ha puesto de manifiesto esta "matanza silenciosa" que sufren estos animales.

"Todos los perros que no cumplen las expectativas de los cazadores son eliminados de formas atroces: ahorcados, arrojados a pozos, dejados morir de hambre, golpeados hasta la muerte o abandonados en las perreras, donde la eutanasia es rutinaria para reducir costes de gestión", explica sobre la situación de estos animales en España.

La voluntaria recuerda que los galgos y demás animales considerados de caza no están acogidos por la ley de bienestar animal aprobada en 2023 en España y se los considera parte del "ganado".

"Un galgo no vale una peseta. No merece la pena malgastar ni una bala por un perro", denuncia en referencia a las vejaciones y crueles muertes que sufren estos animales. No obstante, recuerda que cada vez más protectoras de animales rescatan a estos perros del maltrato, los cuidan y les dan otra familia.

Crea, sin embargo, denuncia la falta de recursos de estas asociaciones como de la que ella forma parte. "La fundación acoge actualmente a unos 680 perros, una cifra que refleja la magnitud del drama", subraya.

"Elaboramos un perfil de cada perro, los esterilizamos e intentamos conseguir su adopción mediante un proceso estructurado y consciente que incluye numerosas reuniones para evaluar la compatibilidad entre la familia y cada perro", detalla.

"Los perros permanecen en España hasta que la adopción se concreta y, si se encuentra al dueño adecuado, la adopción se completa. Nos oponemos a mantenerlos aquí en Italia inútilmente", recuerda y señala que además de adoptando un galgo se puede ayudar mediante donaciones y recursos. "Esta mierda debe terminar", enfatiza.