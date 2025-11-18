¿Qué está pasando con Ariana Grande y Cynthia Erivo? La promoción de 'Wicked: Parte II' tiene en alerta a los fans

Las imágenes de un fan abalanzándose sobre Ariana Grande en la premiere de Wicked: Parte II en Singapur han dado la vuelta al mundo. El joven, que ha sido condenado a nueve días de prisión, se abalanzó sobre la actriz y cantante que da vida a Glinda, pero Cynthia Erivo, su compañera de reparto, la protegió y lo apartó a empujones hasta que los efectivos de seguridad se lo llevaron.

Desde entonces, el comportamiento protector de Erivo con Grande en entrevistas y eventos promocionales ha estado en el punto de mira de los fans y de la prensa, ya que, para algunos, la actriz que da vida a Elphaba está siendo sobreprotectora con Grande. Para varios especialistas es simplemente muestra del vínculo que han establecido ambas actrices, mientras que otros ven signos de control excesivo.

"Cynthia está demostrando que el vínculo entre ella y Ariana es inquebrantable, protegiéndola con tal rapidez y eficacia que su reacción instintiva es comparable a la de una madre con su hija", señaló a The Express la experta en lenguaje corporal Judi James.

En un primer momento, muchos aplaudieron su gesto maternal y protector con Grande. No obstante, en las siguientes apariciones públicas, otros ademanes, como colocarle bien un collar que en teoría estaba bien puesto mientras Grande respondía a un periodista, que le llegase a sujetar el micro mientras hablaba o que se preocupara en exceso por cómo le movieron el brazo en un apretón de manos en otra presentación, han puesto a los fans en alerta.

Muchos de ellos han hablado de una supuesta relación "tóxica" entre ambas protagonistas de Wicked y de una supuesta sobreprotección, y casi obsesión, de Erivo con Grande que, a su vez, se muestra aparentemente indefensa ante las cámaras.

"No puedo con ese postureo de fragilidad y amor exagerado", escribió una seguidora en X. "¿Ustedes notan que Arianna Grande se está comportando últimamente como un indefenso borrego? ¿Una mujer que dejó de saber defenderse y necesita la sobreprotección de Cynthia Erivo como que si fuese una bebé?", señaló otro. "Esto es una clara una invasión del espacio personal", apuntó otro de los comentarios que teorizaba sobre si Grande estaba especialmente incómoda con este tipo de gestos.

El "pacto" de protección entre Glinda y Elphaba

No obstante, tras el incidente con el espontáneo de Singapur, Erivo habló ante los medios del especial vínculo que había trabado con su compañera de reparto, con quien, parece que la magia que une las fuerzas de Elphaba y Glinda ha traspasado la pantalla.

"Hemos pasado por situaciones muy difíciles. Incluso esta última semana hemos tenido que enfrentar cosas realmente fuertes y esta película nos ha permitido crecer como personas, amigas, como artistas, como actrices", señaló entonces ante los medios, tal y como recoge Entertainment Weekly, mientras Grande aguantaba las lágrimas.

"Eso es lo que hace especial a esta obra", enfatizó Erivo sobre el vínculo creado en el set. "Echaré de menos estar constantemente con este grupo de gente. Porque no se encuentra un grupo de personas tan unidas a menudo en un rodaje. No se forma una familia así a menudo, y nosotros la hemos encontrado. ¡Qué suerte tengo de formar parte de esto!", añadió.

En otras declaraciones a los medios, Erivo destacó que ambas actrices iban a protegerse durante el rodaje y la promoción de ambas cintas. "Decidimos que íbamos a protegernos mutuamente, de ser amables la una con la otra… lo que significó que, cuando estábamos en el set, ambas nos sentíamos realmente seguras para jugar y explorar", recordó.

Grande, por su parte, también se ha deshecho en halagos hacia Erivo y ha destacado que compartir trabajo con ella ha sido "el mayor privilegio de mi vida profesional" y que conocerla le ha permitido ver "al ser humano más auténtico y bondadoso".

Cabe recordar que Grande vivió en un concierto en Manchester en 2017 un atentado suicida que se cobró la vida de 22 personas y, al año siguiente, vivió la muerte de su exnovio, el rapero Mac Miller. La artista estuvo años yendo a terapia para superar la ansiedad, depresión y estrés postraumático que le provocaron ambos incidentes. Sin embargo, declaró que hasta Wicked no sintió que un proyecto profesional la llegase a sanar. "Se sintió como un retorno, así que fue una hermosa celebración de ese regreso e incluir mi yo completo", explicó en una entrevista.

Ambas intérpretes no se conocían hasta este proyecto y tuvieron su primer encuentro en casa de Erivo, donde charlaron y comieron unos sándwiches. Ahí fue donde forjaron ese pacto que ha traspasado la pantalla y que tantos comentarios está provocando en redes sociales.

"Simplemente nos reímos y sentí una seguridad inmediata y luego pactamos cuidarnos realmente la una a la otra", señaló Grande en la rueda de prensa de presentación de la primera película. "Ser completamente honestas la una con la otra. Hacer espacio la una para la otra", matizó entonces Erivo.

Grande admitió que, aunque en un principio estaba nerviosa, se abrieron en total confianza la una con la otra. "Creo que esa promesa que nos hicimos y cómo la mantuvimos y cómo se fortaleció a lo largo del camino es una de las cosas de las que más nos enorgullecemos", añadió entonces.