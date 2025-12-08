La película española 'Sirat', nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro: esta es la lista completa de nominados
La ceremonia de entrega que se celebrará el próximo 11 de enero en Los Ángeles (California).
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha elegido esta tarde sus películas, series, actores y actrices favoritos como nominados para la 83ª edición de los premios Globos de Oro, cuya ceremonia de entrega que se celebrará el próximo 11 de enero en Los Ángeles (California). Los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall han sido los encargados de anunciar los nombres de todos los afortunados. La española Sirat ha sido una gran protagonista, se lleva nominación en Mejor película internacional y Banda Sonora.
Mejor director de película
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra.
- Guillermo Del Toro por Frankenstein.
- Ryan Coogler por Pecadores.
- Chloé Zhao por Hamnet.
- Joachim Trier por Valor sentimental.
- Jafar Panahi por Un simple accidente.
Mejor película dramática
- Hamnet.
- Frankenstein.
- Un simple accidente.
- El agente secreto.
- Valor sentimental.
- Pecadores.
Mejor película de comedia o musical
- Marty Supreme.
- Una batalla tras otra.
- Bugonia.
- Blue Moon.
- Nouvelle Vague.
- No other choice.
Mejor actor - DRAMA
- Oscar Isaac por Frankenstein.
- Dwayne Johnson por The Smashing Machine.
- Joel Edgerton por Sueños de trenes.
- Michael B. Jordan por Pecadores.
- Wagner Moura por El agente secreto.
- Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver Me From Nowhere.
Mejor actor - Comedia o Musical
- George Clooney por Jay Kelly.
- Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra.
- Timothée Chalamet por Marty Supreme.
- Jesse Plemons por Bugonia.
- Ethan Hawke por Blue Moon.
- Lee Byung Hun por No other choice.
Mejor actriz - DRAMA
- Renate Reinsve por Valor sentimental.
- Jennifer Lawrence por Die my love.
- Jessie Buckley por Hamnet.
- Julia Roberts por Caza de brujas.
- Sydney Sweeney por Christy.
- Eva Victor por Sorry, baby.
Mejor actriz - Comedia o Musical
- Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee.
- Emma Stone por Bugonia.
- Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You.
- Cynthia Erivo por Wicked Parte II.
- Kate Hudson por Song Sung Blue.
- Chase Infiniti por Una batalla tras otra.
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra.
- Jacob Elordi por Frankenstein.
- Paul Mescal por Hamnet.
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Adam Sandler por Jay Kelly.
- Stellan Skarsgard por Valor sentimental.
Mejor actor en serie - DRAMA
- Sterling K. Brown por Paradise.
- Diego Luna por Andor.
- Gary Oldman por Slow Horses.
- Mark Ruffalo por Task.
- Adam Scott por Separación.
- Noah Wyle por The Pitt.
Mejor actriz en serie - DRAMA
- Keri Russell por La diplomática.
- Kathy Bates por Matlock.
- Britt Lower por Separación.
- Helen Mirren por Tierra de mafiosos.
- Bella Ramsey por The Last of Us.
- Rhea Seehorn por Pluribus.
Mejor Banda Sonora
- Alexandre Desplat por Frankenstein.
- Ludwig Göransson por Los pecadores.
- Jonny Greenwood por Una batalla tras otra.
- Kangding Ray por Sirat (España).
- Max Richter por Hamnet.
- Hans Zimmer por F1: La película.
Mejor canción original
- Dream as One de Avatar: Fuego y ceniza.
- Golden de Las guerreras k-pop.
- I Lied to You de Los pecadores
- No Place Like Home de Wicked: Parte II.
- The Girl in the Bubble de Wicked: Parte II.
- Train Dreams de Sueños de trenes.
Mejor película de lengua no inglesa
- Un simple accidente (Francia).
- No other choice (Corea del Sur).
- El agente secreto (Brasil).
- Valor sentimental (Noruega).
- Sirat (España).
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor película animada
- Guardianes de la noche: La fortaleza infinita.
- Arco.
- Elio.
- Las guerreras del KPop.
- Little Amelie.
- Zootrópolis 2.
Mejor guion
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.
- Hamnet, de Maggie O’Farrell y Chloé Zhao.
- Pecadores, de Ryan Coogler.
- Valor sentimental, de Joachim Trier y Eskil Vogt.
- Un simple accidente, de Jafar Panahi.
- Marty Supreme, de Ronald Bronstein y Josh Safdie.
Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme
- Owen Cooper por Adolescencia.
- Ashley Walters por Adolescencia.
- Walton Goggins por The White Lotus.
- Jason Isaacs por The White Lotus.
- Tramell Tillman por Separación.
- Billy Crudup por The Morning Show.
Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme
- Erin Doherty por Adolescencia.
- Carrie Coon por The White Lotus.
- Aimee Lou Wood por The White Lotus.
- Parker Posey por The White Lotus.
- Hannah Einbinder por Hacks.
- Catherine O'Hara por The Studio.
Mejor actriz en serie - Comedia o Musical
- Jean Smart por Hacks.
- Kristen Bell por Nadie quiere esto.
- Selena Gómez por Solo asesinatos en el edificio.
- Jenna Ortega por Miércoles.
- Ayo Edebiri por The Bear.
- Natasha Lyonne por Poker face.
