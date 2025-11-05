Canadá podría debutar en Eurovisión

Canadá está muy cerca de debutar en el festival de Eurovisión. El primer ministro del país, Mark Carney, presentó este martes sus primeros presupuestos generales tras alcanzar el poder en marzo de este año. En uno de los puntos del plan económico, el referido a la radiotelevisión pública, el Ejecutivo indica que está "trabajando con la CBC/Radio-Canada para explorar la participación en Eurovisión". Un apunte muy significativo porque es la primera vez que aparece una referencia de este tipo sobre el festival europeo en un documento oficial del gobierno, lo que sugiere que las discusiones sobre un posible debut pueden estar ya muy avanzadas.

Un extremo que ha confirmado posteriormente el ministro de Finanzas e Ingresos, François-Philippe Champagne. Durante una entrevista en televisión, el dirigente afirmó que se le había "propuesto" al país su participación en Eurovisión, aunque no aclaró si esa invitación procede directamente de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ente organizador del certamen, o de alguno de los países participantes. Tampoco se especifica si sería para la próxima edición, que tendrá lugar en Viena (Austria) en mayo de 2026, aunque la lista oficial de participantes no se publicará hasta dentro de un mes. "Se anunciarán más detalles próximamente", declaró un portavoz del Departamento de Finanzas de Canadá al National Post.

En la entrevista, el ministro Champagne también describió Eurovisión como “una plataforma para que Canadá brille” y aseguró igualmente que los canadienses tienen mucho que ofrecer en un festival de estas características.

¿Hay límites geográficos para participar en Eurovisión?

Para formar parte de Eurovisión, un país debe adherirse a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y situarse, con Greenwich como referencia, en la zona geográfica comprendida entre el paralelo 30 norte y el meridiano 40 este. De ahí que un país como Marruecos pudiera participar en el año 1980 y otros como Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Libano, Libia o Túnez tengan la opción de hacerlo en cualquier momento.

Armenia, Azerbaiyán y Georgia se encuentran fuerza de esa zona pero sí pertenecen al Consejo de Europa, una organización internacional de cooperación entre estados europeos con la democracia, los derechos humanos, y las leyes como valores principales. Su alta en este consejo también les permite formar parte del show que cada año siguen más de cien millones de espectadores.

Australia sería el caso más excepcional en lo estrictamente geográfico, aunque sí es miembro de la UER. La SBS, televisión pública del país oceánico, lleva emitiendo ininterrumpidamente el festival durante los últimos 35 años con buena audiencia, e incorporando comentaristas y televoto al espectáculo. En 2015 se le ofreció participar por primera vez como país invitado y, desde entonces, es un habitual del concurso.

En el caso de Canadá, su televisión pública CBC es miembro asociado de la UER, al igual que la SBS australiana. Sin embargo, no es habitual que retransmita el concurso.

El posible debut de Canadá en Eurovisión coincide con el retorno al festival de tres países que llevaban varios años sin concurrir en el concurso, principalmente por motivos económicos. En concreto, Rumanía (su última participación fue en 2023), Bulgaria (en 2022) y Moldavia (2024).

El interés de la UER por favorecer el retorno de algunos países e incluir alguno nuevo, como sería el caso de Canadá, podría deberse al intento de la organización por mantener un número alto de participantes después de que algunos históricos como España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia hayan puesto en duda su presencia en Viena 2026 si Israel forma parte del concurso. Un debate que se abordará finalmente en la Asamblea General que la UER celebrará los días 4 y 5 de diciembre en Londres.