VOTA: ¿Te parece bien no ir a Eurovisión si participa Israel?

La representante de Israel en Eurovisión 2025, Yuval Raphael, con una bandera de su país, tras el show del 16 de mayo.

El Consejo de Administración de RTVE ha dado luz verde este martes a la retirada de España en el festival de Eurovisión 2026 si Israel participa en el certamen.

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país que ha anunciado su retirada del festival de la canción si participa Israel (antes lo hicieron Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos) y tiene su importancia porque somos parte del Big Five, los cinco países que mayor aportación económica realizan, así como audiencia.

Según la Corporación, si España finalmente no fuera a Eurovisión, esto no afectaría a la celebración del Benidorm Fest, certamen en el que se elige al representante español. Como han defendido, éste es "un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".

