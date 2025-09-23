Científicos españoles logran un nuevo 'bingo' con 21 insectos en el ámbar: "Hasta puedes ver el último pelo"

Un equipo liderado por Xavier Delclòs, catedrático de Paleontología de la Universidad de Barcelona, ha hecho historia con el hallazgo del primer yacimiento de ámbar con insectos en Sudamérica. Tras revisar informes de prospecciones petrolíferas en la Amazonía ecuatoriana, los investigadores localizaron depósitos que han resultado ser un auténtico tesoro biológico de hace 112 millones de años.

En las piezas analizadas, los científicos encontraron 21 insectos atrapados en resina fosilizada, todos ellos desconocidos hasta ahora para la ciencia. Mosquitos, escarabajos, avispas, hormigas y hasta restos de una tela de araña aparecen conservados con un nivel de detalle sorprendente. “Hasta puedes ver el último pelo”, describe Delclòs.

El hallazgo, publicado en Communications Earth & Environment, es excepcional no solo por su calidad, sino porque nunca antes se habían encontrado bioinclusiones en ámbar sudamericano. Mientras en el hemisferio norte abundan los yacimientos, en el sur son mucho más escasos. La abundancia de piezas en esta cantera ecuatoriana abre una nueva ventana al estudio del Cretácico.

Para poder estudiar el material fuera de Ecuador, protegido por ley, el equipo seleccionó 60 piezas que fueron trasladadas a Europa. Solo un escarabajo fue visible a simple vista en la cantera; el resto se descubrió en laboratorio. “Cuando vimos el primero, hicimos una fiesta”, recuerda el investigador.

El ámbar, acompañado de restos de polen, esporas y hojas, revela cómo era el paisaje en aquel tiempo: un bosque húmedo de coníferas, helechos y cícadas en plena transición hacia la aparición de plantas con flores. Algunos de los insectos hallados dependían del agua para desarrollarse, lo que confirma la existencia de ecosistemas similares a los actuales bosques tropicales.

Estos pequeños animales compartieron escenario con dinosaurios, tortugas y pterosaurios, aunque no se han encontrado restos de vertebrados en la zona. Y aunque la imaginación evoque a Jurassic Park, los científicos descartan que pueda conservarse ADN en el ámbar. Lo que sí queda claro es que este descubrimiento, fruto de una colaboración internacional, permitirá reescribir la historia de los bosques en el hemisferio sur.