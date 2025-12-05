Coloca esta planta en el baño y olvídate de uno de los grandes problemas hogareños cuando bajan las temperaturas

La bajada de las temperaturas que conlleva el invierno convierte a las duchas con agua caliente en un elemento fundamental de la rutina diaria. Sin embargo, el vapor de ese agua caliente genera humedad y, si el baño no se ventila de forma adecuada, puede llegar a provocar la aparición de moho.

Más allá de ser antiestético, el moho es perjudicial para la salud, ya que libera esporas, alérgenos y toxinas que, al ser inhaladas, pueden causar reacciones alérgicas, problemas respiratorios o irritación en la piel, los ojos, la nariz o la garganta.

No obstante, existe un truco (más allá de ventilar siempre que se salga de la ducha) para evitar ese gran problema hogareño que tiene lugar cuando los termómetros se desploman: colocar una planta en el baño.

Tal y como recoge el sitio web alemán 24garten (especializado en jardinería y hogar), la hiedra de interior supone una solución sencilla y ecológica para evitar la condensación, la humedad y, en última instancia, el moho en el baño.

El motivo es que la hiedra de interior tiene la capacidad de regular la acumulación de humedad en los espacios cerrados. En concreto, la planta absorbe la humedad de las paredes, lo que previene la aparición de moho y mejora la calidad del aire. Además, también filtra activamente las partículas contaminantes.

De hecho, el Estudio del Aire Limpio elaborado por la NASA en la década de 1980 situó a la hiedra de interior como una de las mejores plantas de interior para absorber esporas de moho y otros compuestos orgánicos volátiles.

Otra de las ventajas de la hiedra de interior es que se trata de una planta muy fácil de cuidar. Únicamente hay que tener cuidado de que no le dé la luz solar de forma directa ni que reciba aire seco procedente de los sistemas de calefacción.