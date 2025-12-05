Alemania se queda de piedra ante la táctica de José Elías: "Llamo a los nuevos trabajadores por la noche y cuento las veces que suena el teléfono"

El multimillonario español José Elías, propietario de la cadena de supermercados La Sirena y fundador de Audax Renovables, ha concedido recientemente una entrevista al podcast Búscate la vida en la que no ha dejado indiferente a nadie.

Tanto es así que las declaraciones del empresario han llegado incluso a Alemania. El medio de comunicación FOCUS se ha quedado de piedra ante la táctica de José Elías para saber si los nuevos directivos están comprometidos con la empresa o no: llamarlos por la noche y comprobar cuánto tardan en responder.

En el mencionado podcast, el multimillonario ha contado que llama a los trabajadores el primer sábado de su nuevo trabajo a las 23:00 horas y "cuento cuántas veces suena el teléfono hasta que contestan".

Elías ha destacado que el contenido de la llamada en sí no tiene importancia, ya que lo que realmente busca es que la respuesta de los empleados sea rápida, algo que le muestra "lo comprometidos que se sienten conmigo".

El propietario de la cadena de supermercados La Sirena y fundador de Audax Renovables ha argumentado que en una entrevista de trabajo se pueden prometer muchas cosas, pero que el compromiso se descubre gracias a esa clase de pruebas.

En ese sentido, el empresario español ha subrayado que "si tengo que llamar a mi director general un sábado a las 23:00, tiene que contestar al teléfono, de lo contrario, para mí no sirve".

En cualquier caso, cabe destacar que esta práctica de llamar a un trabajador por la noche o en otro momento que esté fuera de su horario laboral únicamente puede ser llevada a cabo por el empresario si el empleado tiene un complemento en su nómina en el que se remunere tener una disponibilidad horaria total.

De no contar con ese acuerdo expreso de disponibilidad, la empresa estaría incumpliendo el derecho a la desconexión laboral del trabajador.