Un diario alemán no se anda con indirectas: "Por qué no deberías viajar a Canarias en 2026"

Aunque estamos a las puertas de la Navidad, muchas personas ya han comenzado a planificar sus vacaciones de verano de cara a 2026 con el objetivo de conseguir un mejor precio gracias a reservar con mucha antelación.

Para quienes se encuentren decidiendo a dónde viajar cuando el calor apriete, el diario alemán web.de ha publicado un artículo titulado: "Por qué no deberías viajar a Canarias en 2026". En el texto, el mencionado sitio web germano hace referencia a la "lista de destinos prohibidos" publicada por la revista de viajes estadounidense Fodor's.

En esa lista se enumeran una serie de destinos que necesitan un descanso de turistas debido a los graves consecuencias que está ocasionando en esas zonas la afluencia descontrolada de visitantes.

Con motivo de la masificación, las zonas que la revista norteamericana ha incluido en su "lista de destinos prohibidos" están sufriendo la destrucción de ecosistemas, un fuerte encarecimiento de los alquileres o una pérdida de su propia identidad cultural en favor de los turistas.

Uno de los destinos incluidos en esa lista es Canarias (de ahí el titular del diario alemán). Y es cierto, el archipiélago necesita un descanso de turistas, tal y como han defendido los propios ciudadanos en manifestaciones contra el turismo de masas que se han celebrado bajo el lema "Canarias tiene un límite".

En ese sentido, desde web.de han explicado que "las populares Islas Canarias también sufren el impacto del turismo: solo en el primer semestre de 2025, recibieron 7,8 millones de visitantes. Las consecuencias son graves: caos vial, aumentos desorbitados de los alquileres debido a los apartamentos de Airbnb y escasez de agua".

Además, el diario alemán ha subrayado que en Canarias "cada día, 100 millones de litros de aguas residuales sin tratar o con un tratamiento deficiente vierten al mar, contaminando las playas".