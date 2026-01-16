Colas para pagar 9 dólares por un donut de anchoas: una pastelería japonesa convertida en la última trampa para turistas de Times Square

Combinar dulce con salado es, probablemente, una de las tendencias en el ámbito de la gastronomía. Lo hemos visto, por ejemplo, durante esta Navidad, cuando cocineros y chefs como Dabid Muñoz presentaron turrones de doritos, de pizza o de pollo frito.

Sin embargo, estos no son los únicos ejemplos. Y es que, en Nueva York, una pastelería japonesa ha comenzado a ofrecer donuts salados con unas combinaciones bastante curiosas. Una de las versiones más llamativas es, sin duda, el donut de anchoa y queso, el cual combina tres tipos diferentes de queso, salsa bechamel y anchoas.

Donut de anchoa Im Donut?

Otra de las versiones que ofrecen de los tradicionales donuts americanos es uno relleno de huevo revuelto, mayonesa japonesa y miel, que no cuenta con el clásico agujero central. La empresa detrás de estas obras culinarias se llama 'Im donut?', y está fundada por el cocinero Ryouta Hirako, el cual la creó en 2022.

Desde la compañía afirman que tanto la masa como las coberturas de estos "se elaboran meticulosamente a mano en nuestras instalaciones a diario". "Nuestra masa de brioche, meticulosamente elaborada a mano, se elabora con una mezcla exclusiva de ingredientes de primera calidad. Cada uno de nuestros sabores, dulces y salados, es sorprendente y original", señalan.

Según cree, su trabajo redefine "la esencia misma de lo que puede ser un donut". Sin embargo, para muchos se trata de una justificación para subir el precio de sus productos, los cuales llegan a vender por hasta nueve dólares la unidad. Los sabores de estos dulces, además, son menos azucarados que los clásicos. También son más esponjosos, al estar compuestos de una especie de pan brioche.

Además de estos sabores la pastelería japonesa también cuenta con algunos un poco más tradicionales y a los que nuestro paladar ya está un poco más acostumbrado, como puede ser el donut de té de matcha, el de mantequilla de cacahuete y mermelada, o el de crema de chocolate y plátano.

En total, según su página web oficial, hay 19 versiones, tanto dulces como saladas. Se clasifican en sabores de edición limitada inspiración del chef, los donuts de firma, los donuts de crema, las 'donas' de anillo, y los donuts sabrosos. Además, también cuentan con cajas de edición limitada con los sabores más llamativos, así como con menús para la hora de comer.